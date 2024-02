“Sobrevivientes después del terremoto”: la lucha por la supervivencia

Pasó un terremoto que barrió con todo lo que había en Seúl, menos el edificio de departamentos Hwang Gung. Cómo y quién sobrevive al fenomenal desastre natural: de eso trata este nuevo film surcoreano, estrenado en el país el pasado 9 de febrero.

Dirigido por Um Tae-Hwa, y con la participación de Lee Byung-Hun (“El Juego del Calamar”, “Terminator Genesis”, “G.I. Joe”), Park Seo-Joon (“The Marvels”, “Parásitos”), Park Ji-HU (“All of us are Dead”) y Kim Doyoung (“Train to Buscan”), el largometraje se inmiscuye en la cuestión de la supervivencia, jugando, al inicio, con la modalidad del cine catástrofe (las primeras imágenes ya son una ciudad diezmada y destruida).

Los propietarios del monumental coloso de cemento y hormigón que queda en pie deciden expulsar a aquellos ocupantes extraños que se guarecieron en el lugar ante el terremoto, anteponiendo la defensa de la propiedad privada por sobre la vida de sus vecinos. A partir de allí, se instituye un férreo racionamiento de bienes que son escasos, lo que conduce a distintos dilemas éticos y morales, mientras a la par la desesperación se apodera de los habitantes. La falta de alimento y la lucha por la supervivencia modifica el comportamiento de la gente, que busca desesperadamente una salvación individual, y no una salida colectiva.

Poco a poco, el terremoto queda en un segundo plano. La reducida comunidad de los de adentro se comienza a organizar en defensa de lo poco que tiene, ante el temor de qué harán los de afuera. Conforma grupos de seguridad y elige un líder (Yeong-Tak) que pasa de ser un personaje tímido a un dictador.

Jugando con la metáfora (y no tanto) de estar dentro o fuera del edificio, “Sobrevivientes…” pone en debate quiénes están adentro y quiénes no del sistema, del mercado. Y pone en tela de juicio la lucha por la supervivencia en un escenario dramático.

Pese a no exponer una salida, es un retrato de un régimen en caída cuya transformación debe ser asumida por los explotados.