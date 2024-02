Sociales-UBA: sin presupuesto no podemos cursar

En los últimos días, la gestión de la Facultad de Ciencias Sociales ha difundido un comunicado en el que alerta sobre el problema del presupuesto destinado a nuestra facultad. Según el comunicado, durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, el cual en su momento ya era un presupuesto de miseria. El panorama actual es peor, porque el gobierno de Milei prorrogó ese presupuesto.

Milei está destrozando las condiciones de vida de los trabajadores y también la educación pública. El plan político y económico de Milei de privatización de las empresas estatales, de represión y persecución a quien ejerce su derecho a manifestarse, de ataque contra las jubilaciones, de devaluación de nuestros salarios, y antiderechos (quiere ir contra el aborto legal, seguro y gratuito) es sin dudas un ataque a la clase trabajadora y a quienes somos parte de esta y decidimos formarnos en la universidad pública. La afirmación del presidente de que “no hay plata” para justificar este robo a la clase trabajadora no es más que un argumento cínico para congelar el presupuesto educativo con los montos del 2023 y prohibir el derecho a huelga de los docentes al declarar la educación como “servicio esencial”, por ejemplo.

También podemos visualizar el ajuste con los recortes en el Conicet. El ataque general del gobierno nacional hacia los trabajadores y la educación apunta directamente a las Ciencias Sociales; busca someter nuestras carreras a la máxima rentabilidad del mercado en detrimento de los intereses de las mayorías sociales.

En definitiva, “no hay plata” para ciencia, educación y trabajo pero sí para garantizar los negocios capitalistas y todos los acuerdos necesarios para garantizar el apoyo político de los sectores privados.

Entre fantasmas… no se pisan la cola

El gobierno nacional está realizando uno de los más letales ataques contra la educación pública de los últimos 40 años; es que a la avanzada antieducativa de Milei se le suma el deterioro educativo permanente que impulsaron los gobiernos peronistas y radicales.

Si hablamos de ajuste, la gestión de nuestra facultad (PJ-K) no se queda atrás; durante el gobierno de Alberto Fernández acompañó el presupuesto educativo de miseria, el recorte de la obra social Dosuba a jubilados docentes y nodocentes de la UBA, no atendió las problemáticas edilicias que dificultan nuestra cursada, etc.

Ahora, ante el ajuste presupuestario de Nación, la gestión de Sociales, de la cual forma parte la Lista 15, informó que quiere hacerle pagar a lxs no docentes por el ajuste presupuestario, eliminando así las conquistas de sus derechos como el refuerzo salarial, el kit escolar y con propuestas de reducción del personal no docente en el comedor no docente, etc. La gestión de Sociales se viste de morada de la manera más desvergonzada posible.

Le recordamos a la gestión que no basta con alertar el problema presupuestario (que es real y pone en peligro la continuidad de nuestras cursadas), sino que es necesario enfrentarlo porque la educación pública no se defiende ajustando aún más a lxs trabajadores.

¿No hay plata? Habrá lucha

Todas las políticas anteriores hacen que no estén garantizadas nuestras condiciones de cursada, ni los salarios docentes y no docentes para abril/mayo.

Actualmente, nuestra cursada y la defensa de la misma dependen de lxs mismos estudiantes. Frente al “sálvese quien pueda” del gobierno, les estudiantes de Sociales no contamos con un centro de estudiantes que haga algo al respecto. El CECSo, con su actual conducción, la UES, no sólo no convoca a ningún espacio deliberativo para que el conjunto de estudiantes discuta cómo defender la educación pública, sino que tampoco manifiesta alternativas sobre el tema. La UES hoy es parte también de la conducción de la Fuba (de hecho tiene la vicepresidencia); y la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es en su mayoría conducida por la Franja Morada, tampoco ha llamado a organizarnos en contra del ajuste brutal en educación. Queda demostrada la farsa de la campaña de #OrgulloUBA; es la misma Franja Morada-UCR la que acompaña activamente junto a sus funcionarios el ajuste que está haciendo Javier Milei, algo que vimos todes con la posición favorable en general del radicalismo con respecto a la Ley Ómnibus.

Hoy en día, la gratuidad tiene un significado formal y se pone en contradicción con las condiciones reales de les estudiantes para acceder a la universidad. No sólo está en riesgo la continuidad de nuestra cursada, sino que en el caso de que se pueda sostener (realmente dudoso) no hay garantía para que todes logremos acceder a la misma. La devaluación de nuestros salarios es un factor fundamental, pero además algo no menor es el problema del transporte y los boletazos implementados por el gobierno. A los problemas de oferta de materias y franja horaria se le suma la disyuntiva de cuántas materias cursar en la menor cantidad de días posibles.

Sin dudas, se intensifica la necesidad de fortalecer y organizar un gran movimiento estudiantil por el boleto educativo, por la defensa de la universidad pública y de los trabajadores docentes y no docentes, por una real recomposición salarial y por condiciones dignas de trabajo.

¿Cómo seguimos?

Desde la UJS-PO rechazamos la política antieducativa de Milei y llamamos a les estudiantes a enfrentarla. Organizades sostenemos: ¡Ni un derecho menos! La comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Sociales tiene que organizarse ante las maniobras privatistas de Javier Milei y las acciones cómplices de la gestión de Sociales.

Es por esto que necesitamos una gran asamblea de la comunidad educativa para discutir todo lo mencionado anteriormente y más. Además, invitamos a todes les estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales a ser parte de nuestras reuniones abiertas los jueves 13 hs y 18hs en FSOC.