Caba: muere una niña en un incendio en la 1 11 14, el Estado es responsable

En las últimas 3 semanas ya se produjeron 9 incendios, en los cuales se vieron involucrados al menos 12 niñes.

El domingo 2 se produjo la muerte de una niña de 4 años a causa de un incendio provocado por las precarias conexiones eléctricas que el Estado no garantiza.

En una reunión de urgencia entre funcionarios, el presidente de la comuna y delegados de las manzanas, de la que participaron los bomberos que intervinieron en el incidente, estos últimos denunciaron que en las últimas 3 semanas ya se produjeron 9 incendios, en los cuales se vieron involucrados al menos 12 niñes, cobrándose la vida de uno de ellos en el último hecho. Los bomberos reclaman que no hay condiciones para llevar adelante las tareas que deben realizar ante estos sucesos, dado que los pasillos no permiten el acceso a las viviendas con facilidad y donde, si se puede acceder, muchas veces la presión del agua no es suficiente. Sumado a esto las precarias instalaciones y conexiones eléctricas ponen en riesgo la vida de los vecinos y bomberos, que se tienen que arreglar como pueden para contener los incendios.

Falsa urbanización

Las reuniones que se vienen dando con el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) y los funcionarios por la supuesta urbanización que impulsa el gobierno son a puertas cerradas y de espaldas a los vecinos, no permitiendo que estos lleven los reclamos de las problemáticas que viven día a día en los barrios por la falta de infraestructura y la necesidad de obra pública. El proyecto que plantean llevar adelante con la falsa idea de integrar el barrio en la ciudad, esconde la verdadera orientación que tiene el Estado, que es la de avanzar con la expulsión de los trabajadores de la ciudad, ya sea a través del remate de tierras para especulación o del otorgamiento de nuevas viviendas, muchas veces en malas condiciones, con el fin de que los trabajadores no puedan costearse el hecho de vivir en ellas por los altos precios de los servicios o la imposibilidad de acceder a un crédito.

La responsabilidad del gobierno de Larreta sobre este hecho es total. Mientras para las cámaras se muestra como el gobierno que va a avanzar con la urbanización, no da respuesta frente a las situaciones de emergencias que son inmediatas y se cobran la vida de les niñes del barrio.

Debemos organizarnos por manzanas e impulsar asambleas en todo el barrio para dar la pelea por nuestro derecho a vivir en la ciudad y para que la urbanización esté atada a las necesidades de los vecinos.

-Urbanización real bajo control de los vecinos

-Vivienda para todos los inquilinos y propietarios a tasa 0

-Basta de incendios en la 1 11 14, justicia por Antonela, el Estado es responsable.