Futbolistas africanos responden a corporaciones francesas: “No somos cobayas”

El intercambio de opiniones en la cadena francesa LCI entre Jean Paul Mira, jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, y Camille Locht, director de investigación en el Inserm, instituto de la salud y la investigación médica francés, ha indignado a varios futbolistas del continente africano, ya que en el coloquio se deslizó la posibilidad de convertir a África en un banco de pruebas contra el coronavirus.

"Esto puede ser polémico, pero ¿no deberíamos hacer un estudio en África donde no tienen mascarillas, ni tratamientos ni reanimación? Se hace en estudios para el SIDA donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección. ¿Qué piensa usted?", dijo Mira. "Tiene razón. Estamos pensando en un estudio paralelo en África de una manera similar. Creo que ya hay una petición que, si no ha salido ya, saldrá, y pensamos seriamente en ello”, contesto Lonch.

Las reacciones no se hicieron esperar. El primero en compartir del vídeo en sus redes sociales fue el senegalés Demba Ba, que juega actualmente en Turquía: "Bienvenidos a occidente, donde el blanco se cree tan superior que el racismo y la debilidad se convierten en una banalidad. Es hora de levantarse", escribió el futbolista en Twitter. Otro que respondió fue Eto'o, que calificó a los dos protagonistas como "hijos de puta". Posteriormente añadió: "África no es vuestro patio de juego".

Por último, Didier Drogba, de Costa de Marfil, tampoco dudó en expresar su opinión al respecto: "Es inconcebible. África no es un laboratorio. Estas declaraciones son denigrantes, falsas y racistas. Ayuden a salvar África del coronavirus. ¡No quieran usar a los africanos como cobayas!”. También generó un movimiento entre ciudadanos franceses lanzando una juntada de firmas para repudiar estos dichos.

Esta situación ha puesto nuevamente que el interés de las grandes corporaciones farmacéuticas lejos está en garantizar la salud mundial, y lo lleva a fondo en la expresión de los médicos franceses en intentar usar como campos de pruebas a los más desprovistos de todo tipo de salud como son los habitantes africanos, producto de las políticas de vaciamiento por parte de los Estados imperialistas y los gobiernos títeres locales como venimos denunciando en Prensa Obrera, la única manera de evitar este sometimiento y establecer una salida a la pandemia, y los padecimientos anteriores, solo la unidad socialista de África y Europa podrá garantizar la defensa de la vida y la salud de las grandes masas del continente.