Córdoba: el aumento de precios de frutas y verduras y el Mercado de abasto

El Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba mueve 300 mil toneladas anuales de frutas y hortalizas. Satisface la demanda de consumo frutihortícola de la ciudad y de gran parte del interior del país. Y se trata de un ente dependiente de la municipalidad a través de la Dirección de Ferias y Mercados. La administración de servicios está a cargo de sus propios operadores permanentes (alrededor de 120), por medio de la cooperativa Mercoop. En tanto que el poder de control lo tiene el municipio.

Cabe destacar que uno de los objetivos de la Dirección de Ferias y Mercados, a nivel de comercialización mayorista y minorista, es el de “propender a mejorar la transparencia y eficiencia de la gestión comercial”, con el fin de “promover una alimentación más saludable y nutritiva a todos los cordobeses”.

Curiosamente, este miércoles 8, la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia realizó un operativo en el Mercado para controlar que se cumpla con los precios máximos de referencia estipulados por el Ministerio de Desarrollo Productivo, señalando que “en general se viene cumpliendo, salvo algunas excepciones”.

De esta manera, nos encontramos frente a un grupo concentrado de grandes productores que especulan en el medio de una pandemia, con el aval y la vista gorda del Estado. Mientras la población dista cada vez más de los alimentos necesarios para soportar el aislamiento y fortalecer la inmunidad, frente a un virus que azota a toda la humanidad.

El comercio minorista

Entrevistamos a María, quien tiene una verdulería familiar en la zona sur y nos ilustra cuál es el mecanismo por el cual aumentan los precios en frutas y verduras:

- ¿Cómo influyó la cuarentena en el consumo y los precios?

- Hasta la semana, el consumo aumentó bastante, propio de que la gente está en su casa. Muchos buscan cítricos. Frutas y hojas verdes son lo que más se incrementó.

El tema de los precios es algo loco, por ejemplo: antes de que se decrete la cuarentena la bolsa de papa estaba a 300, el día después se fue al doble, después casi el triple, ¡pero la papa es de Córdoba! La zanahoria sí aumentó porque la traen de Mendoza, estaba cara antes de la cuarentena, pero supuestamente en abril iba a bajar. Los huevos están aumentando todas las semanas, de 100 a 150, ahora 200 el cajón y solo nos venden medio cajón cada vez que vamos al mercado (antes llevábamos uno y medio), nos dicen que no hay porque no se repone rápido. Carbón tampoco hay y de 60/70 que nos vendían la bolsa, ahora se fue a 100. Lo que más subió es la naranja, de 300/400 el cajón se fue a 800; acá hay que señalar que todavía no es época y la naranja que hay es fea, pero la gente llevaba igual porque en los medios te dicen de la vitamina C, que es importante en esta época. Las hojas verdes también aumentaron muchísimo.

- ¿Te sorprende esta variación de precios?

- No, para nada. Hace dos años cuando arrancamos con la verdulería yo me fijaba los precios en la página del mercado, pero iba un día y los precios eran una cosa, iba otro día y los precios eran diferentes. Me harté. Con el tiempo aprendí que se manejan de otra forma. Ahí tienen reestudiado el comportamiento de las personas y se establece en función de eso. No es porque le aumenten el sueldo a alguien, de hecho, los “changarines” que juntan la papa trabajan por el día, no tienen un sueldo fijo ni mucho menos.

Un jueves que fui al mercado pagué la papa 300 pesos más de lo que salía, me dijeron que hasta el lunes no la iban a bajar, eso es porque el fin de semana la gente consume más papa siempre. Ahora en Semana Santa sube el choclo y la acelga porque sí o sí se incrementa el consumo por las comidas típicas, igual que sube la zanahoria y la papa a fin de año por la ensalada rusa de las fiestas. Acá no hay “precios cuidados”. Supuestamente habían cerrado varios puestos en el mercado por no respetar la lista, pero yo no vi ninguna faja de clausura.

- ¿Algo más que quieras agregar?

- Sí, que cerraron varias verdulerías en este período. Me doy cuenta porque a mi verdulería está viniendo gente que antes compraba en otro lado. Las que eran atendidas por gente mayor cerraron por prevención al virus. También lo advierto en la fila del mercado, que disminuyó bastante y no es porque ampliaron el horario de atención, porque vos vas después de las 14 y ya no encontrás nada o todo está caro, tenés que estar a las 12 y esperar.

Apertura de libros y control de los trabajadores

Por todo esto, para combatir el abuso desmedido de los precios, es necesario que se establezca una comisión de control independiente en el propio Mercado de Abasto, conformada por trabajadores y vecinos, que exija la apertura de los libros contables y ponga fin, de esta manera, a los sobreprecios. Solo así podrá garantizarse el alcance de la población a los productos indispensables para la satisfacción de nutrientes.