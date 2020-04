La Iglesia de Catamarca viola el aislamiento y llama a sus fieles a hacer lo mismo

Con el aval del gobierno provincial de Raúl Jalil.

Durante toda esta semana la Iglesia Católica, con motivo de las festividades en honor a la Virgen del Valle (que se celebran cada año en estas fechas), viene recorriendo los barrios de San Fernando del Valle con una camioneta que lleva la imagen canónica, en abierta violación del aislamiento obligatorio.

La iniciativa tuvo su primer experiencia el lunes 20, con un recorrido por múltiples barrios de la capital catamarqueña que duró varias horas y tuvo al obispo Luis Orbanc a la cabeza de la peregrinación. Las calles, como se preveía, se agolparon de gente, algo que fue celebrado por el mismo obispado pese a la peligrosidad que ello representa –desmintiendo así los supuestos llamados de la curia provincial a “no salir de las casas”.

Pese a no existir ninguna disposición especial para estas prácticas, el gobierno provincial de Raúl Jalil (Frente de Todos) no solo dio su aval a los recorridos, sino que dispuso personal policial para que los acompañen. La peregrinación mariana no va a cesar: seguirá visitando los barrios de la capital, generando mayor riesgo en cada oportunidad, y desoyendo no solo la norma sino los planteos de prevención.

Orbanc, el responsable de esta situación, hizo gala extra de cinismo al instar a los creyentes “a ver cómo hacen para poner plata para la Iglesia que la estamos necesitando”, buscando aprovecharse de quienes se aferran a la fe ante la falta de respuestas a sus necesidades, cada vez más insatisfechas.

Una doble vara

No dejan de llegar denuncias de todo tipo por los abusos policiales en los barrios obreros, que las fuerzas represivas buscan cubrir con la excusa de la “violación de la cuarentena”; muchas de las detenciones son a jóvenes trabajadores informales que tienen que salir a changuear.

Contrastan con esta persecución a la población trabajadora no solo los permisos dados a la Iglesia, sino casos como el intendente de Recreo, Luis Polti, a quien se encontró pescando pero pasó solo unos minutos detenido, y hoy es beneficiado con una licencia con goce de haberes. O el de “Camerun” Diamante, un puntero del PJ que juega el rol de fuerza de choque para las mineras en Andalgalá y que consiguió un permiso especial firmado por el gobernador Jalil para ingresar a la provincia desde la CABA, y cuyo caso trascendió por un video en que se lo ve yendo a comprar cocaína con otro individuo; hoy está en Andalgalá sin sanción alguna.

Ante todo, las asechanzas policiales son la contracara de la falta de políticas de prevención por parte del gobierno provincial y los municipios, que eran supuestamente uno de los compromisos para apuntalar “cuarentena administrada” establecida por el gobierno nacional en beneficio de las patronales. El gobierno de Jalil viene sobrevalorando irresponsablemente el hecho de que Catamarca sea una de las dos provincias que aún no tiene casos de Covid-19 confirmados.

En el contexto actual, advertimos que la cuarentena administrada es un verdadero riesgo para la población, y defendemos la perspectiva de una cuarentena bajo control de los trabajadores, ligada a un programa de defensa de salud y de las condiciones de vida de todos los habitantes de la provincia.