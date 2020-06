Empresas y gobiernos dejan a las Sierras Chicas de Córdoba sin transporte

En las Sierras Chicas cordobesas no se respeta el derecho al transporte desde hace meses, y la situación se ha ido agravando a medida que el gobierno provincial de Juan Schiaretti fue ordenando la salida de la cuarentena.

Al no haber servicio de colectivo, las y los trabajadores ven menguados sus magros ingresos, por tener que costear taxis para no perder el trabajo, o salir horas antes para hacer parte del trayecto a pie. Pero este gasto extra no es un problema para quienes gobiernan tanto la provincia como el municipio. A su vez, una gran masa de quienes viven en las ciudades de este corredor trabajan en Córdoba Capital.

Esta situación se da cuando las empresas que brindan transporte interurbano también brindan servicio de transporte urbano, razón por la cual llegan a tener dos vías de subsidios. En medio de la pandemia, las patronales del sector aprovechan para bajar salarios y presionan por mayores subsidios del Estado, dejando a miles de personas sin servicio. Es un accionar fuera de todo marco legal, lo que da cuenta de la complicidad del poder político.

Es claro que hay que terminar con un sistema en el que las empresas sigan recibiendo subsidios que claramente no terminan en la mejora del servicio sino en el bolsillo de los empresarios

El Partido Obrero viene planteando la apertura de los libros de las empresas: el pueblo tiene derecho a saber qué se hizo con los fondos públicos de los subsidios, y terminar con el costo empresarial. En ese sentido, es necesaria la estatización del servicio bajo gestión de trabajadores y usuarios. En esos términos, desde la banca del Frente de Izquierda, la legisladora Soledad Díaz García presentó un proyecto de ley que la bancada del oficialismo y la oposición patronal se negaron a tratar.

Es claro que el sistema de transporte no puede seguir como lo venía haciendo, sustentado en base a subsidios. Puesto que un incremento de los mismos es más plata que tiene que salir en definitiva de las y los contribuyentes. Es necesario que el municipio y la provincia le quiten la concesión del servicio a empresas parasitarias. La estatización es la vía para garantizar el servicio a los usuarios, el salario y condiciones laborales a los trabajadores del trasporte.