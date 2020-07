Córdoba: familiares de víctimas de abuso reclamarán ante la Senaf

Exigirán que el organismo intervenga en la fiscalía garante de la impunidad en casos como Casita del Hornero y Collegium.

Familiares de víctimas de abuso hacia las infancias en instituciones educativas presentarán, este miércoles 8 a las 9 h, una denuncia ante la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), para exigir su inmediata intervención en la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 1, a cargo de la fiscal Alicia Chirino, por la reiterada aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental), por medio del cual se avanza en el archivo de las causas y se le niega a las víctimas el derecho a brindar testimonio en Cámara Gesell.

La acción en la sede del organismo, ubicada en Vélez Sarsfield 771, se desarrollará a ocho meses de que se denunciaran hechos de abuso sexual en el jardín maternal “Casita del Hornero”, ubicado en el barrio Villa Corina al noreste de la capital cordobesa. Esa causa consta de siete denuncias, una de las cuales ya tuvo el veredicto del equipo de peritos a cargo de Laura Beltramino, quienes apelaron nuevamente a la utilización del SAP para garantizar la impunidad; mientras las otras seis aún esperan el resultado de las pericias.

Es un hecho objetivo que el SAP ha sido rechazado tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por la Asociación Americana de Psiquiatría y diversos organismos, que lo descartan por carecer de validez científica y utilizarse como una herramienta que le resta valor a lo que el niño expone.

A pesar de que el SAP no está reconocido y por tanto no debe aplicarse como una herramienta en los procesos judiciales, la fiscalía de Chirino y su equipo técnico lo han utilizado en innumerables ocasiones para archivar causas. Esta fiscal no solo ha sido responsable del caso “Casita del Hornero”; también ha garantizado la impunidad en los abusos del jardín “Juan Gaviota” y en el caso “Collegium”, donde archivó 16 denuncias por las mismas razones -en una resolución que fue apelada y se ordenó desarchivar, y por la cual desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, junto a familiares nucleados en el colectivo “Ni Un Niño Más”, presentamos un pedido de enjuiciamiento para su destitución.

Desde el Plenario de Trabajadoras, junto a la Asamblea Ni Una Menos, acompañaremos con una concentración la presentación de las y los familiares. En un contexto donde se incrementan los casos de violencia y abusos contra mujeres, niños y adolescentes, y con un Estado y una justicia que garantiza la impunidad en la mayoría de las causas de abuso sexual, el movimiento de mujeres y disidencias debe tomar una acción de conjunto. Apoyamos la exigencia de justicia y nos sumamos al planteo “yo creo en tu voz” y “ni un niño más”.

Por el fin del abuso infantil y de toda forma de opresión y violencia. Basta de falso SAP. El Estado es responsable.