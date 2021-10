Ángel Cappa: “El capitalismo se apodera de un juego que es nuestro”

“El fútbol es una construcción colectiva. Es una expresión netamente popular. El capitalismo se apodera de un juego que es nuestro”, dijo el técnico y escritor Ángel Cappa, en una frase que resume como pocas la charla que tuvo a través del ciclo #Diálogos por la plataforma Youtube con Gabriel Solano. Capitalismo, negociados, deporte, fútbol, revolución y peronismo en un intercambio que dejó puntas más que interesantes.

Fútbol y capitalismo

“El fútbol, como todo en la vida social, va reflejando las modificaciones de la estructura social de cada época”, sostuvo Solano, que se interesó por un concepto de Cappa en sus libros y ensayos, sobre cómo en sus inicios este deporte fue perseguido por el poder. Ante esto, el ex DT de Huracán, River y Racing, entre otros equipos, respondió: “Cuatro reyes lo prohibieron en Inglaterra por ser un juego ‘alborotador’, ‘plebeyo’ y ‘estúpido’. Una vez que se difundió masivamente, enraizó en los barrios populares y marginados de todo el mundo. Ahí se convirtió en un entretenimiento fabuloso. Tuvo un gran arraigo popular. Fue una forma de expresarse y comunicarse”.

“Y después, el juego para toda esa barriada cuyo destino es ser para otro, le daba la posibilidad de estar orgulloso de algo. ‘Mirá lo que hago con la pelota. Eso es nuestro. Nos pertenece. Es una creación nuestra. El juego tenía un significado, más allá del resultado. Era respeto y orgullo. (…) Después, ¿qué pasó? La clase dominante miraba al fútbol con indiferencia, como todas las manifestaciones populares y un poco con la nariz fruncida. Pero alguien se avivó a partir de los años ‘60 y advirtió que el deporte tenía una convocatoria descomunal en todo el mundo y que había un negocio bárbaro. A la vez, la gente de más recursos de los barrios empezaron a meterse en las comisiones directivas de los clubes y, como tenían plata, de pronto eran presidentes y hasta se animaban a opinar de fútbol. Después comenzaron a llegar las multinacionales”, agregó.

Colonialismo y multinacionales

“El colmo del colonialismo se vio cuando River y Boca jugaron en Madrid la final de la Copa Libertadores. Jugaron allí porque Florentino Pérez y Macri son socios”, sentenció Cappa. Consultado por Solano sobre el título de su libro También nos roban el fútbol, Ángel afirmó: “Fueron los capitalistas, las multinacionales los que nos robaron el fútbol. Lo convirtieron en otra cosa. La gente, los socios, los hinchas, fueron desplazados cuando en realidad son los dueños verdaderos. De la misma manera que nos roban la sanidad, la educación, los servicios sociales, nos roban el fútbol, otro bien común. El fútbol es nuestro, nos pertenece. Mejor dicho, nos pertenecía”.

Continuando con la temática, la charla fue virando hacia el terreno de la discusión sobre cómo esta dinámica afecta a los jugadores y al mundo del fútbol en general. “Antes los jugadores estaban en los clubes del fútbol argentino entre 5 y 7 años. Entonces vos tenías tu ídolo y la camiseta significaba algo. Ahora no sabés por qué los jugadores se van. El primer partido que yo dirigí en Huracán, en 2008, el primer partido fue contra River. Jugó (Javier) Pastore de titular, sólo el primer tiempo. Al otro día me llamó el secretario técnico del Rayo Vallecano que era un jugador que yo había dirigido en el Tenerife y me preguntó por él. Ya lo estaban mirando”.

Sobre las desigualdades en el fútbol, Cappa sostuvo: “Según una investigación que hizo mi hija que es periodista, de toda la plata que genera el fútbol solamente el 16% va al jugador”

El negocio del fútbol, según el técnico, tiene consecuencias determinantes en la forma de juego. “Lo dijo (Eduardo) Galeano: ‘El fútbol tuvo el triste viaje del placer al deber’. Hay que ganar porque es una obligación. Pero no tiene por qué ser una obligación. La obligación es intentarlo, pero esto es un juego. Entonces eso hace que no haya riesgo y que muchos partidos sean aburridos. Influye muchísimo y más todavía en los entrenadores”. Pero plasmó que, según su opinión, todavía se pueden “hacer muchas cosas”: “Nos queda la lucha. El fútbol hay que recuperarlo de esa manera”.

Balance del peronismo

La conversación también se ancló en la militancia. Cappa, proveniente del “peronismo de base”, realizó un balance histórico: “El peronismo de base cuestionaba a Perón pero decía que había que acompañar a la clase trabajadora y militar con ellos, para darle una conciencia política. Esa era la idea”. Perón, según Ángel, era “hábil para manejar tendencias”, pero su carácter quedó claro con su vuelta en la década del ‘70: “Cuando Perón volvió fue una traición descomunal”.

“Nunca cuestionó al capitalismo. Entonces Perón, que tenía todas las posibilidades de transformar la sociedad, nunca quiso hacerlo. Quiso hacer un ‘capitalismo bueno’. Cristina Kirchner dijo que ella quería un capitalismo en serio. A mi me preguntaron por eso y yo dije que la verdad prefería un ‘capitalismo en joda’, que es menos dañino. Alberto Fernández dijo que el capitalismo no se discute. Perón se apoyó, además, en la burocracia sindical para controlar a los trabajadores. El peronismo fue una manipulación de la clase trabajadora a la que nunca dejó conducir el proceso y además después una opción por el capitalismo clara”.

Izquierda

Por último, Solano le planteó a Cappa que le deje un mensaje a la militancia, luego de resaltar que venimos de una elección que nos dejó como tercera fuerza nacional. Ángel sintetizó: “Voto a la izquierda porque soy anticapitalista. El capitalismo es un sistema criminal, que oprime al hombre. Voto a la izquierda porque tiene una noción clara y un mensaje claro. Está en las fábricas, en en la universidad, en las manifestaciones, está en la lucha para ir creando conciencia de clase para dar una lucha por nuestra dignidad”.

