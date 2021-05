Córdoba: en Deán Funes la juventud pierde una cancha de fútbol

El pasado 6 de mayo se confirmó que el edificio de Tribunales de la novena circunscripción de la provincia de Córdoba se levantará sobre «La Lomita”, terreno donde el Club Sportivo Deán Funes tenía su cancha. Esto, tras una reunión llevada adelante entre Julián López, Ministro de Justicia DD.HH. de Córdoba, la legisladora departamental Tania Kyshakevych, el Intendente de la cuidad de Deán Funes, Raúl Figueroa y autoridades de la justicia y del Colegio de abogados.

¿Cómo se llegó a esto?

Sportivo Deán Funes a comienzo del 2000 origina una deuda con el servicio de agua (COPASA). Para 2006 la deuda rondaba por los $8.000 y, para sanearla, el presidente y varios integrantes de la comisión directiva pasaron el predio a manos del municipio para que éste se haga cargo de la deuda, dejando una cláusula que establecía que se realizaría en el lugar una obra pública. De no realizarse la misma en dos años el predio volvería al club. La obra pública nunca se concretó.

El club, cuya comisión directiva nunca había llamado a renovación de autoridades, tenía entre sus miembros al Concejal José Cusumano, mano derecha del aquel entonces intendente, Alejandro Teijeiro. La institución deportiva continuó participando en los torneos de la Liga Ischilín hasta 2012, cuando la Liga resuelve la desafiliación del club por deudas de los cánones.

El municipio para congraciarse con el gobierno provincial cede el predio al poder judicial, que se expide diciendo que el lugar no es apto para el propósito antes mencionado. De esta manera, el predio debía volver al club. Así también lo entendió su actual comisión, que lo rescató y volvió a poner en condiciones. De hecho, una de las primeras acciones de esta comisión fue reclamar la restitución del predio.

En el año 2016, el actual intendente Raúl Figueroa convocó a una reunión a todas las entidades deportivas y, desplegando su cinismo, se comprometió a ser garante del normal funcionamiento de las mismas y brindarle todo su apoyo. No está de más decir que en campaña electoral también se realizaron promesas de restitución del predio. No obstante, en 2017 la intendencia no dio lugar a la cláusula de restitución del predio.

Así las cosas, el jueves 8 de octubre del 2020 la maquinaria de demolición de la municipalidad embistió las paredes del club fundado en 1930, por donde pasó tanta historia deportiva de la ciudad. Así se desdijo de la promesa de la de bregar por los clubes y de apostar al deporte social. De lado quedaron los cerca de 200 niños y jóvenes que esta institución integraba al deporte, quienes entre las ruinas del lugar rescataron lo que pudieron, ¡hasta los arcos!, para intentar armar un potrero en otro lugar.

A 7 meses de la demolición y en medio de mentiras de restitución por parte de las autoridades locales, el día jueves 6 de mayo 2021 se daba a conocer la noticia. En su lugar se construirá una sede para funcionarios del poder judicial de la provincia, dándole de esta forma el tiro de gracia al club.

Read more