Loncopué: la problemática de tierra y vivienda afecta a los vecinos de todos los pueblos

El pasado domingo 30 de enero, una vecina de Loncopué y miembro de la comunidad mapuche “Lof Millaín Currical”, se encuentra viviendo en una carpa en un terreno sin servicios, ante una crítica situación habitacional que se vive en la localidad y en todo el país.

Según nos contaba la damnificada: “hace 30 años que vengo esperando una casa, no me queda otra que ir a vivir en una carpa. En un primer momento la promesa de la Municipalidad y de las diferentes gestiones que han ido pasando, fue la entrega de los lotes y la construcción de las viviendas. Pero han ido pasando los años, y los diferentes Gobiernos han ido modificando las promesas, pero nunca cumplieron”.

Este caso no es un caso aislado, todo lo contrario, es una situación que representa el hartazgo de la sociedad por la política de los gobiernos de turno que favorecen a la especulación inmobiliaria y dejando de lado las necesidades de los trabajadores. Contrasta con la movilización de la comunidad originaria en la localidad de Añelo, con corte de ruta en reclamo por tierras.

Esta mujer hace más de 12 años que alquila, contando únicamente con un ingreso de 12.000 pesos procedente de un programa social por el que realiza contraprestación hace 19 años en el municipio, a pesar de su insistente solicitud de ser asignada como trabajadora de planta permanente.

En Septiembre del año pasado, el Ministerio de Economía e Infraestructura y la Secretaría General y Servicios Públicos de la provincia comunicaron que la provincia firmó un convenio con el municipio de Loncopué para llevar adelante el servicio de energía eléctrica y agua potable a la nueva urbanización de la localidad de Loncopué” en manos de organismos y empresas del Estado Provincial, lo que beneficiaría a más de 100 familias. Así mismo el intendente de Loncopué Walter Fonseca, manifestó su agradecimiento al Gobernador Omar Gutierrez (MPN), y anunció que además se construirán ocho viviendas, y que la idea es llevarle los servicios a toda la gente que está en esta nueva urbanización que comprende 500 lotes. Promesas que continúan pero que no se concretan.

Esta es la realidad de muchas familias que “no se animan a hablar por miedo a que les quiten los planes”, una forma de extorción que mantiene a los trabajadores de rehenes de este sistema, perpetrado durante años promesas y asistencialismo a cambio de votos y represalias a quienes se revelen. Es imperioso que todas estas familias se organicen de forma independiente del estado para pelear contra su política apoyando la medida de fuerza que ha comenzado esta vecina.

Desde el Partido Obrero apoyamos incondicionalmente la lucha por éstas reivindicaciones y llamamos a la organización y desarrollo del Polo Obrero en esa localidad, como una salida independiente de los gobiernos de ahora y de antes.

