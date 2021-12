San Juan: acampe en Valle Fértil por acceso a la vivienda

En Valle Fértil, departamento de la provincia de San Juan, “el pasado 22 de abril, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sorteó 151 viviendas del barrio Valle Norte. Sin embargo, vecinos denuncian que de la totalidad de adjudicatarios, 130, tienen casas o han fallecido. Ante esto, exigen que las casas vuelvan a ser sorteadas” (Diario Móvil, 4/5).

Prensa Obrera dialogó con los vecinos que hace quince días acampan en el barrio reclamando viviendas, ya que el IPV entregó las casas del barrio Valle Norte, pero en el mes de diciembre aún hay 30 que al momento no están habitadas. Manifiestan los vallistos que “hace más de seis años que están anotados en el IPV y que el intendente dijo en los medios que ya les había dado una respuesta y una solución, pero que eso no es cierto”, que ni siquiera fue a verlos. Ellos reclaman que les muestren el listado de las adjudicaciones porque sostienen que “estas 30 viviendas fueron adjudicadas a dedo y no a ellos que están inscriptos hace años”.

Ya realizaron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, en casa de Gobierno y ante el mismo IPV, pero aún no tienen respuesta.

Lo cierto es que la entrega de casas sigue siendo una vieja práctica clientelar de los gobiernos de turno. Los trabajadores, en el mejor de los casos, depositan sus esperanzas en el registro del Instituto Provincial de la Vivienda, pero los años pasan y las casas también.

En los sorteos de viviendas los vecinos más vulnerables se quedan esperando.

De nada sirven los minuciosos estudios realizados en auspiciosos planes lanzados por el gobierno provincial para demostrar la preocupación por el bienestar y desarrollo sostenible de sus comunidades.

En Valle Fértil, según datos del Plan Estratégico San Juan 2030 (PESJ2030) elaborado por el Gobierno en 2017/2018, hay un total de 2.469 viviendas, el 59 % en zona urbana (Villa cabecera de San Agustín) y el resto en localidades rurales o dispersas.

De estas, el 88 % es de mala a regular resistencia y calidad de los materiales, y en referencia a la calidad constructiva de la vivienda (indicador que hace referencia a la calidad de los materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas de servicios básicos de agua de red y desagüe de las que dispone), el 51% es de calidad insuficiente, es decir sin materiales resistentes, sin cañerías dentro de la vivienda y sin inodoros con descarga de agua.

En los grupos de trabajo del citado Plan Estratégico, los participantes ponderaron como principales temáticas a resolver la demanda de vivienda insatisfecha, la deficiente planificación de los lugares donde se construyen las viviendas, regularización de los títulos de propiedad, la calidad insuficiente de las viviendas construidas, especialmente en zonas rurales y la necesidad de desarrollo de planes de vivienda rural.

En general, los participantes en los talleres afirman que hay deficiencias en agua potable, servicio eléctrico y telecomunicaciones, sin contar que el departamento no cuenta con red de gas.

Es en este marco, y ante la indiferencia de las autoridades uñaquistas que no prestan atención al trabajo elaborado por ellos mismos en el PESJ 2030, que veinticuatro familias continúan en el acampe en una de las manzanas del Barrio Valle Norte hasta obtener una solución por parte de las autoridades a su demanda de viviendas dignas.

Desde el Partido Obrero nos solidarizamos con el reclamo de los vecinos del Valle, por acceso a una vivienda digna.

Por un Banco de Tierras y un plan de viviendas nacional y universal, a tasa cero y de acceso a todos los trabajadores.

Por acceso a todos los servicios esenciales: agua, electricidad, transporte intradepartamental, cloacas, conectividad.

Que el ajuste no lo paguen los trabajadores.

