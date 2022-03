Villa Inflamable: “limpian” y dejan contaminar

Los vecinos viven entre altísimos niveles de contaminación. Imagen: corresponsal.

El pasado viernes 11 de marzo, en la primera sesión ordinaria, el Consejo Deliberante de Avellaneda aprobó por unanimidad (PJ- UCR- PRO) un convenio entre el municipio y la Agencia Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) para limpiar los pasillos y la ejecución del plan hidráulico en la Villa Inflamable por un período de doce meses.

Ya es costumbre, desde hace más de diez años, tiempo de existencia del ente estatal, que los legisladores de la ciudad votan lo mismo. Pero en la práctica se hace muy poco, para no decir nada. Resuelven “limpiar” pero sin analizar ni investigar los motivos, los residuos que provocan los altos niveles de contaminación en tierra, agua y aire. La inacción de Acumar y el Estado en su conjunto lo demuestra los protocolos de mediciones, dejando a cargo de las propias contaminantes (petroquímicas, cementeras, curtiembres, etc.) informar que cantidad y clase de basura descargan.

“Tengo más de 40 años, nací y vivo en Villa Inflamable, nunca solucionaron ninguno de nuestros problemas. No tenemos asfalto. Llueve y las calles son lagunas. Cuando tenemos una urgencia las ambulancias o remises no entran porque se les hacen pelota. El colectivo ya no entra a la villa. No tenemos cloacas, ni redes pluviales, ni agua potable. El municipio nos dan diez litros por familia. Ahora dicen que van a limpiar, ya lo conocemos, barren un poco, pintan algunos paredones, cortan algunos yuyales y pintan con brea el suelo, que en menos de una semana es la nada misma” nos informa Mónica, vecina de Inflamable.

Desde hace más de diez años, con motivo de conocerse los altísimos niveles de plomo en sangre, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores con principios de leucemias e infecciones varias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenciaba en la Causa Mendoza la inmediata reubicación de los vecinos de Villa Inflamable, considerando la zona inhabitable. Junto a ello, la creación de Acumar, a cargo de la limpieza y saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, cause acuífero más contaminado de América Latina.

Al día de la fecha, los más de 1.800 habitantes de Villa Inflamable siguen sobreviviendo en medio de altísimos niveles de contaminación, y son muy pocos los reubicados. “En campaña electoral nos llevaron, los de la muni, a una reunión en el polideportivo, nos mostraron fotos y videos de los departamentos listos para entrar, para mudarnos ya. Les dimos nuestros datos, aún esperamos” nos cuenta Mónica.

Con una “lavada de cara” no alcanza. Es necesario un plan de obras públicas, saneamiento y de viviendas populares bajo control de los vecinos y trabajadores de Villa Inflamable.