Soda Stereo: 35 años de “Doble Vida”

Corría septiembre de 1988, la bicicleta financiera del “Plan Primavera” aumentaba la deuda del Estado. En un cuadro de confiscación de los salarios, luchas docentes, luchas en fábricas metalúrgicas como Acindar, despidos en gráficos, movilizaciones barriales contra los impuestos y los tarifazos. Los capitalistas pedían mano dura contra las paritarias y convenios. El gobierno de Alfonsín perdía respaldo entre los explotadores (los silbidos de la Rural). El camino a la hiperinflación seguía su curso. Ya habían estallado dos levantamientos carapintadas. Argentina estaba sacudida por una crisis de proporciones históricas.

En este clima, el 15 de septiembre de ese año salía a la luz el cuarto LP de Soda Stereo en estudio: “Doble Vida”. Después de la gran gira de “Signos” de 1986, Soda había recorrido toda Latinoamérica dando inicio a la “sodamanía”. Giras interminables que fueron registradas en el disco en vivo “Ruido Blanco” de 1987.

En el mes marzo de 1988, Soda empezó a trabajar con los temas del sucesor de “Signos”. Los Soda querían que su nuevo disco fuera producido por Mark Knopfler de “Dire Straits”. Finalmente, optaron por Carlos Alomar (guitarrista de Bowie, John Lennon, Paul McCartney, Iggy Pop, entre otros). Después de recibir los materiales de la banda, Carlos Alomar llamó a la agencia del grupo en un momento en que se desarrollaba una huelga general en Argentina.

En New York, Alomar quería escuchar el sonido en vivo de la banda para recrear esa fuerza que caracterizaba a Soda y volcarla en el estudio de grabación Sorcerer Sound. Hay menos sobregrabaciones que en sus discos anteriores. El sonido se identificó con el soul y el Funky, diferente a lo que eran sus anteriores trabajos. La idea era que no terminara sonando como una FM americana. Este LP tiene un aire de oscuridad y de crisis existencial.

La portada del álbum es en blanco y negro y se reconoce la esquina de Diagonal Sur, H. Yrigoyen y Bolívar, hecha por el fotógrafo Daniel Ackerman, donde es muy habitual que los fans se saquen fotos recreando esa imagen, a la manera de Abbey Road de los Beatles. El diseño estuvo a cargo de Alfredo Lois y Tite Barbuzza que es creadora del logo que más los identifica.

Doble Vida, el álbum

“Picnic en el 4° B” (Cerati-Bosio-Alberti): Un tema festivo que habla de una situación ambigua. En vivo la mezclaban con “And She Was”, de los Talking Heads.

“En la ciudad de la furia” (Cerati): uno de los grandes clásicos de Soda. Compuesto por Gustavo Cerati cuando tenía 14 años. En su letra hace referencia al mito de Ícaro (“con la luz del sol se derriten mis alas”). Un tema muy oscuro y que tiene un retrato de la situación política del momento (“ese destino de furia es lo que en sus caras persiste”). El video, dirigido y realizado en blanco y negro por Alfredo Lois, es presentado en mayo de 1989. Se rodó por Buenos Aires y las tomas aéreas fueron hechas con un helicóptero de la Municipalidad.

“Lo que sangra (La cúpula)” (Cerati): Otro clásico de Soda. Habla de las experiencias de la fama y los riesgos que trae. Esta canción iba a tener un videoclip que finalmente no pudo realizarse por falta de dinero.

“En el borde” (Coleman, Cerati, Bosio): Una canción en donde la ansiedad y la infidelidad son protagonistas. Se luce la batería de Charly Alberti y la composición de Cerati. Hay un rap cantado por el mismo Carlos Alomar en el medio de la canción.

“Languis”, (Cerati, Bosio, Alberti, Sais): el tema con más onda neoyorkina, según la banda. Es un juego de palabras (galán, langa, lánguido) Al año siguiente se publicó en un disco Maxi una versión muy diferente con una intro jazzera y aires tangueros.

“Día común-Doble vida” (Cerati, Alberti): canción que trata los temas de las contradicciones, desdoblamientos de la personalidad, el deseo de tener una vida común, buscar emociones simples, después de tantas giras, grabaciones, recitales…

“Corazón delator” (Cerati): En declaraciones, Cerati cuenta que con esta canción llegó a un techo compositivo. Tiene referencias al cuento de Edgar Allan Poe.

“El ritmo de tus ojos” (Cerati): habla de la seducción, la conquista y la soledad.

“Terapia de amor intensiva” (Cerati, Coleman, Alberti): La canción que cierra el LP. Una composición que empieza con un piano estilo beatle, diferente a las canciones habituales del grupo, donde se desarrolla la historia de un amor que intenta sobrevivir.

Doble vida y el alzamiento carapintada

Soda Stereo hacía más de un año y medio que no tocaba en Buenos Aires. “Doble Vida” fue presentado en Obras (estadio de hockey) el 3 de diciembre en medio del levantamiento carapintada en Villa Martelli (el tercero de la oleada), al mando de Seineldín, con el objetivo de buscar impunidad por los crímenes de lesa humanidad del golpe militar. El gobierno de Alfonsín ya había realizado las leyes de Punto Final y Obediencia Debida cediendo ante los levantamientos militares previos.

Con un clima completamente represivo en el ambiente, unas 20.000 personas se hicieron presentes en el estadio. Durante el show, un Cerati encendido hacía referencias a la situación que se estaba viviendo. En la canción “El cuerpo del delito” se pronuncia contra el militar Aldo Rico. Al turno de “Languis”, el público coreaba: “Hay que saltar, hay que saltar. El que no salta es militar”. Antes de “Terapia de amor intensiva”, Cerati se dirigió al público: “con todos estos quilombos pedimos que la democracia siga, por favor…” Al final del año participaron en el festival “3 días por la democracia” en plena Avenida 9 de Julio, ante unas 150.000 personas. Unos años antes, en su discurso de asunción, Alfonsín había dicho: “con la democracia se come, se cura y se educa”. Hoy, al cumplirse 40 años de la democracia, vemos que los diferentes gobiernos no dieron por cumplida ninguna de esas promesas. Ese fracaso de la democracia es aprovechado por algunos para reimpulsar planteos negacionistas y afines a la dictadura, como el acto de Victoria Villarruel (de La Libertad Avanza, candidata a vice de Milei) en la Legislatura porteña en favor de los represores y genocidas.

El 25 de diciembre de 1988, Soda Stereo le hizo un homenaje a Federico Moura (cantante fallecido días antes) en La Casona de Lanús, donde le dedicaron “En la ciudad de la furia”, y junto con su banda Virus tocaron “Wadu-wadu”.

La aparición de “Doble Vida” fue el salto artístico de Soda, aunque para Cerati sea de los discos que menos le han gustado. Los medios especializados declaraban que la banda estaba en la cima de su carrera. La gira de “Doble Vida” terminó el 23 de enero de 1990 en Vélez Sarsfield. Después vendría “Canción Animal” y rompería todos los moldes.