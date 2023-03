Solano cruzó a Marra por defender la tortura policial

Gabriel Solano, legislador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, pidió este jueves una cuestión privilegio en una sesión de la Legislatura porteña e intervino para cruzar a Ramiro Marra (La Libertad Avanza), quien también ocupa una banca en el organismo, por haberse manifestado a favor de la tortura.

En su perfil de Twitter, Marra citó un video, respaldando su contenido, en el que un vecino de Rosario dice que solucionaría el problema del narcotráfico “con picana y plomo” y que “al que agarro, lo picaneo hasta que canta… y más vale que no me diga que hay un político porque lo ejecuto ahí nomás”.

Solano mostró el carácter reaccionario de Marra, diciendo que “estamos en vísperas del 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe genocida en Argentina, un país que se ha hecho conocido por tener campos de concentración, como la Esma, donde se torturaba”. Marra se coloca en el mismo campo que los genocidas, que utilizaban el método de la tortura para aplicar el terror contra los trabajadores.

“Este diputado, que aparece abiertamente diciendo que quiere tortura y meter plomo, seguramente diga que es ‘solo para los narcos’, pero ojo, porque cuando hilamos más fino, vemos que el jefe político de Marra, Javier Milei, dijo en una entrevista televisiva que el narcotráfico y la izquierda internacional están de la mano”, agregó.

El legislador del Partido Obrero dijo que Milei “es un imbécil que no tiene un mínimo de respeto por las víctimas de narcotráfico en Argentina”.

“Unamos los dos puntos: Marra dijo que hay que torturar a los narcotraficantes, y su jefe que los narcos son la izquierda; ¿querrán torturar a la izquierda?”, agregó Solano.

Ramiro Marra es un fascista que promueve el odio y la estigmatización contra los más pobres. Llegó a decir que “las calles están llenas de narcotraficantes y piqueteros”, poniendo un signo igual entre un traficante de droga y un trabajador que reclama trabajo genuino.

Gabriel criticó a Javier Milei por sus dichos sobre la crisis narco en Santa Fe: “Milei dice en reportajes que los de gorra azul son buenos y los que tienen capucha son malos, y que por lo tanto para combatir al narcotráfico tenemos que estar con los de gorra azul; creo que no sabe lo que dice. En Santa Fe no pudo haber semejante expansión del narcotráfico si no fuese porque los de gorra azul manejan la droga; asesinan una o dos personas por día y ningún policía tiene un tiro en el dedo del pie, o nadie le dispara a la policía”.

“La policía que defienden Milei y Marra maneja la droga; pasa lo mismo en todo el país; en la provincia de Buenos Aires; y en la Ciudad de Buenos Aires, como en la 1-11-14, donde mataron a una chica el otro día”, señaló Solano.

El legislador del Partido Obrero tomó como ejemplo su experiencia en una visita a un barrio de Rosario que sufre el flagelo de la penetración narco para criticar a aquellos que quieren torturar a los piqueteros: “Si no fuese por el trabajo de las organizaciones sociales en los barrios, los pibes más pobres serían entregados en bandeja a los narcotraficantes, que los convierten en soldaditos”.

“¿Qué futuro tiene un pibe de 12 años en Argentina que no tiene estudio, no puede laburar y termina con un narco? Cuando hay un ajuste (en las partidas sociales por ejemplo), se está entregando a la juventud a los narcotraficantes; este cuerpo debe repudiar los dichos de Ramiro Marra y considerar que la defensa de la tortura es incompatible con el ejercicio de un trabajo legislativo”, sentenció Gabriel.

A dos semanas del 24 de marzo, redoblemos la lucha contra la impunidad y el ajuste, y contra el negacionismo fascista de los libertarios.