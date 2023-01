STITA de paro por recomposición salarial

Los trabajadores de la taninera Unitan están llevando adelante una medida de fuerza desde el martes 24 de enero, parando la producción y apostados a las puertas de la fábrica. El reclamo encierra pedidos de recomposición salarial y por condiciones de salubridad y seguridad para los trabajadores de la fábrica.

Frente al pedido de aumento, la empresa ofrece cerrar con un rimbombante 101% que es puro humo porque se daría incorporando lo que ya se dio durante el periodo 2022, las paritarias se dan de junio a junio, y el cálculo es sobre la base del salario de las paritarias pasadas, unos 48 mil pesos. Con los aumentos ofrecidos por la empresa, los trabajadores de las categorías iniciales no llegarían ni a los cien mil pesos a junio de este año, una miseria total. Los trabajadores sostienen el reclamo de un piso salarial que cubra la canasta de pobreza y que, desde esa base, se mejore los ingresos de los que ya cuentan con antigüedad. Hoy un trabajador con casi 30 años de antigüedad araña los 110 mil pesos, salarios reales de pobreza.

La taninera Unitan, que hace más de un siglo viene explotando los montes de la región chaqueña, es una empresa exportadora, incluso goza de una situación casi privilegiada en el mercado internacional ya que es una de las pocas que producen ciertos derivados de la madera. Es decir, es una empresa de alta rentabilidad, incluso beneficiada por la brecha cambiaria del dólar, tanto que podríamos decir que la fuerza trabajo (salarios) le cuesta 2 mangos.

Pese a todas estas ventajas y beneficios, la empresa se niega a otorgar una verdadera recomposición salarial. Pero en esta embestida contra los obreros no esta sola, cuenta con el apoyo de los gobiernos. Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación dicen que no podrían homologar un porcentaje mayor. El gobierno teme el contagio a otras ramas productivas, y el principal interesado en que esto no suceda es el gobernador Insfrán, quien sostiene una política férrea de salarios de miseria en la provincia.

También se avanza con la precarización laboral dentro de la fábrica, otro impulso desde el propio gobierno quien tiene a la mayoría de los estatales en estas condiciones. Lo que comenzó como una excepción para cubrir licencias se está convirtiendo en una regla y hoy un alto número de obreros están en esta situación.

Sobre los otros reclamos de salubridad y seguridad dentro de la fábrica, tampoco hay avances, a pesar de que ya llevan muchos años estos reclamos. Las condiciones en la que se encuentran los trabajadores son pésimas; desde las altísimas temperaturas a la inhalación de químicos sin mayores equipamientos, a maquinarias antiguas y sin mayores mejoramientos que ya han provocado varios accidentes.

Los tanineros han comenzado esta lucha con la firme convicción de ir hasta lo últimas consecuencias, conscientes de lo duro que será, a sabiendas de que enfrentan a una patronal respaldada por los gobiernos, pero con la compresión que este es el camino para defender el salario, el trabajo y su propia vida.

Desde el Partido Obrero nos acercamos a expresar toda nuestra solidaridad y predisposición en acompañar su lucha. Una victoria suya marcaría una ruta para todos los trabajadores de la provincia. ¡Viva la lucha taninera!