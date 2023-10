Sumate como fiscal del FIT-U en la Ciudad

“Yo no me meto con los pequeños propietarios, me meto con tus amigos, Macri”. La frase de Vanina Biasi en el último debate de candidatos a jefe de gobierno porteño resume buena parte de los objetivos de la campaña del Partido Obrero y el Frente de Izquierda en la Capital Federal: reivindicar una ciudad de y para los trabajadores, y no para la privatización y los negociados.

Esta campaña, que va llegando a su fin, encontró para cumplir con el objetivo citado una pelea política tenaz contra los partidos capitalistas. Desde la impugnación a Jorge Macri, dejando en claro que su candidatura refleja un intento del PRO por tener un candidato que defienda la caja propia, pasando por las denuncias al antipiquetero Marra, que le echa la culpa de la pobreza a los que cortan la calle y defiende un programa reaccionario, negacionista y antiderechos.

El “voto a voto” también reflejó la necesidad de denunciar la agenda derechista de Santoro (Táser, más policía) y el rol del peronismo, que busca camuflarse pero es el gran ajustador a nivel nacional y ha colaborado sistemáticamente con la privatización de tierras del PRO.

La pelea necesitó la introducción de un programa propio de los trabajadores en la Ciudad, reivindicando el derecho a la vivienda y levantando la bandera del impuesto al inmueble ocioso, la regulación de los AirBnB y la derogación del código urbanístico. También la pelea en defensa de la educación, la salud y el conjunto de los derechos de la clase obrera.

Una campaña de este tipo, siempre a pulmón, es acompañada de un método. Esquinas militantes, recorridas en hospitales, edificios telefónicos, lugares de trabajo de todo tipo, debates en colegios secundarios, agitaciones en universidades, recorridas en las villas de la Ciudad.

Para finalizar este camino, es crucial avanzar en una parte de peso: la fiscalización de los votos del Frente de izquierda Unidad en la Ciudad. No solamente por el cuidado de la boleta que refleja los intereses de los trabajadores en el comicio, sino también por materializar, en una acción política y militante, un respaldo a ese programa.

Salimos la última semana con todo para buscar fiscal por fiscal, rechazando los métodos punteriles y dejando bien en claro que los trabajadores sabemos cómo defendernos. Sumate a esta lucha. Ahora es cuando.