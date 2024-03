Suteba Berazategui debe adherir al paro nacional docente

El paro nacional del 4 de marzo convocado por las centrales docentes de la CGT surge como consecuencia del fracaso de la paritaria docente nacional, porque no existió oferta salarial nacional, por la eliminación del Fonid que implica una rebaja de 10% aproximadamente, entre otros golpes a la educación que viene dando la motosierra antieducativa de Milei.

La Ctera y el Suteba provincial decidieron no convocar al paro del 4 de marzo, luego de haber realizado un paro nacional el 26 de febrero al que no le dieron continuidad, y al que los gremios de la CGT no convocaron. De este modo, sin plan de lucha progresivo, todas las centrales docentes le están dando tregua a un gobierno que está aplicando un ataque histórico contra la educación, la docencia, y el conjunto de los trabajadores.

En la provincia de Buenos Aires, la caída del salario se ve acentuada además por la “oferta” salarial de Kicillof, aceptada por la Celeste, que va por detrás de la inflación de estos meses de 2024, consagra una pérdida salarial muy importante del 2023, y no asume el pago del Fonid. La Celeste no quiere hacer siquiera un movimiento que pueda afectar a Kicillof, garantizándole un comienzo de clases “normal” mientras el salario de un cargo de maestro ronda la mitad de la canasta de pobreza.

Por qué el Suteba Berazategui no convoca al paro nacional del 4 de mazo?

Para responder esta cuestión podemos repasar lo sucedido en la asamblea general de la seccional, donde se votó por unanimidad el paro nacional contra la motosierra de Milei, que sería el 26 de febrero. Allí la conducción de la seccional de la Azul y Blanca abrió la asamblea sin tener una posición respecto a la “oferta” salarial de Kicillof, para luego girar hacia el rechazo de la “oferta” tras varias intervenciones de compañeros de base y delegados, que pusieron de manifiesto lo que se perdía frente a la inflación.

Sin embargo, una parte de la conducción de la seccional que dirigía la asamblea, se pronunció y votó en contra del “No Inicio” provincial, votación que salió dividida obteniendo casi un 40% la voluntad de parar contra la oferta salarial provincial.

Esta posición de “rechazo a la oferta salarial pero no luchar contra ella” se explica por el seguidismo de la Azul y Blanca a la Celeste, y de fondo por su integración política, en particular del sector del PCR, al gobierno de Kicillof.

Tras el fracaso de la reunión paritaria nacional del 27 de marzo, no hubo una nueva instancia de deliberación asamblearia en Berazategui, ni siquiera ante el conocimiento de la nueva jornada de paro nacional del 4.

La conducción seccional frente a esta nueva jornada de lucha del 4, con todas las limitaciones que ésta pueda tener, reconoce en un comunicado que la medida de fuerza es “justa”, pero no convoca a adherir, colocándose claramente en el terreno de parálisis de la burocracia sindical Celeste, y contrastando con las seccionales Multicolor de Bahía Blanca, Tigre y Marcos Paz que convocan a parar y realizar acciones de movilización.

La subordinación política y la ausencia de una posición independiente respecto de los gobiernos por parte de los sindicatos docentes es un camino de desmoralización y derrota para el conjunto de los docentes y de los trabajadores de la educación. A la motosierra de Milei la podemos derrotar desenvolviendo todos los canales de lucha sin condicionamientos ni especulaciones políticas ajenas a los intereses de los trabajadores. Por eso reclamamos que la Ctera y el Suteba provincial convoquen al paro, y de la misma manera lo haga la seccional Berazategui.