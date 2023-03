The Beatles: 60 años de “Please Please Me”

Carátula de "Please please me" (1963)

“One, two, three, four…” La voz de Paul McCartney es lo primero que se escucha al inicio del LP “Please Please Me”.

Un 22 de marzo de 1963 se produjo su debut discográfico dando inició a la “beatlemanía”. Un sacudón musical y cultural al mundo que se acopló a la convulsionada década del ‘60 (crisis capitalista, asesinato de Lumumba en el Congo, independencia de Argelia, revolución cubana, la crisis de los misiles en Cuba, recrudecimiento de la guerra de Vietnam, asesinato del “Che” Guevara, movimientos por los derechos civiles en EE.UU, Mayo Francés, levantamiento de Praga, la masacre de Tlatelolco, el “Cordobazo” en Argentina). The Beatles se desarrolla en esa época.

Inicios

La historia comienza en Liverpool, Inglaterra, una ciudad portuaria, cosmopolita y de obreros. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr nacieron en plena Segunda Guerra Mundial. En el caso de Ringo y John, bajo los bombardeos nazis. En la niñez, jugaban en esos lugares y sufrieron, como todos, el racionamiento de los alimentos, herencia de la guerra. Todos tenían origen en la clase trabajadora (marinos mercantes, enfermeras, verduleras, camareras y amas de casa). Vivían en casas subsidiadas. Ringo nació en el barrio más humilde de la ciudad, sufriendo el desamparo y la miseria. Muy enfermo en su infancia, no pudo terminar el colegio por tener que salir a trabajar, al igual que John, abandonado por su padre.

John Lennon tenía una personalidad rebelde porque las problemáticas sociales le angustiaban, siempre fue interesado en las artes. Tras el divorcio de sus padres, se fue a vivir con su tía Mimi. Se crio con mujeres. Los hombres no existieron. En la secundaria -Quarry Bank High School- lo trataban como el payaso en la clase a pesar que poseía talento artístico. Julia, su madre, le ponía discos de Elvis Presley y le regaló su primera guitarra en 1956, dos años después ella moriría por un accidente tras ser atropellada por un policía ebrio. Hecho traumático para él que acentúa su resentimiento. Su apariencia de Teddy Boy le hacía parecer más duro de lo que era.

Paul McCartney tenía a su madre enfermera y su padre era músico, trabajador en un taller mecánico. Aprendió música de oído al igual que su padre. A los 17 años fallece su madre, lo que provoca un vínculo emocional muy fuerte con John.

George Harrison de chico vivía en una casa muy chica que no tenía baño. Su padre era marino y sus hermanos eran de profesión mecánico, chapista y soldador. Al ir al mismo colegio con Paul, hacen amistad y es como entra a The Quarrymen, siendo el menor de los integrantes.

The Quarrymen

Como la mayoría de las bandas de Liverpool, empezaron haciendo “Skiffle”, un estilo surgido del blues, fácil de tocar y con instrumentos baratos: cajones de té, tablas de lavar la ropa con cucharas, cordeles y mangos de escoba, kazoos hechos de peines y papel. El puerto de Liverpool se convirtió en un buen lugar para escuchar la música que traían los trabajadores mercantes, quienes volvían con discos de blues de América.

Así se formaría un 6 de julio de 1957 “The Quarrymen”, cuando John conoce a Paul McCartney, y más tarde se uniría George Harrison. Con ellos tres como pilares, se sumarían varios integrantes, entre ellos Stuart Stucliffe, amigo de John en la escuela de artes, aunque no era músico, y el baterista Pete Best. Durante dos años fueron cambiando de nombres hasta denominarse “Silver Beatles”. Tocan en pubs, bares, clubes musicales de la comunidad negra, donde aparece la solidaridad con los inmigrantes y el rechazo al racismo.

El quinto Beatle

Brian Epstein entra en escena en octubre de 1961, empresario, dueño de una disquería. Los escucha en The Cavern Club, lugar donde tocaron 274 veces. Se hace su representante en diciembre del ’61 acordando cobrar el 25% de lo ganado. Consigue una audición para el sello “Decca” donde su director Dick Rowe le dice: “Los grupos con guitarra tienen los días contados, Sr. Epstein”. Este mismo sello contrataría a Rolling Stones, después. En esta época es donde ya empiezan a tocar más temas de su autoría.

Con las cintas de las grabaciones de “Decca”, Epstein recorre todo Londres hasta dar con la subsidiaria de Emi -Parlaphone- Es George Martin quien los audiciona, considerado el productor de los artistas insignificantes. The Beatles, en ese momento ya un cuarteto, entraba en esa categoría.

Logran un contrato totalmente abusivo de 12 discos donde seis están a favor del sello. Para comenzar tienen que grabar 4 canciones y es donde George Martin saca a Pete Best de la batería, siendo éste reemplazado por Ringo Starr. Los Beatles conocen a Ringo de una época previa en que habían tocado en Hamburgo (Alemania), él estaba en “Rory Storm and the Hurricanes”. Por consejo de Martin dejan de usar cuero y empiezan a usar trajes, institucionalizando la rebeldía.

Por ser del norte de Inglaterra sufrían discriminación, les reprochaban que nada bueno venía de allí. En una declaración, John Lennon decía que ellos venían de la clase obrera, hablaban como obreros y el único cambio que tuvieron fue en su imagen. Empiezan a tocar en los programas de radio de la BBC.

Please Please Me, el LP.

El 11 de febrero de 1963 graban “Please Please Me” en los estudios Abbey Road. Como no había suficiente dinero, la sesión de grabación duró unas 12 hs. Se capta el sonido en vivo de la banda, como si estuvieran en el “Cavern Club”. Contiene 8 temas firmados por McCartney/Lennon y 6 covers, desafiando a la industria discográfica con tanta cantidad de temas propios. Las bandas no grababan LP’s porque eran muy caros y cuando lo hacían generalmente aseguraban dos ó tres éxitos. Los Beatles cambiaron esas reglas e intervinieron en todo el disco. Las canciones rondan el rock’n’roll, las girls group o el soul. El 20 de febrero en los estudios EMI se hace la fotografía a cargo de Angus McBean, donde queda plasmada la portada del álbum.

El disco arranca de una manera explosiva con “I saw her standing there” (McCartney/Lennon). Rock and roll y gritos a lo Little Richard. Un desafío a la discográfica al no comenzar con el tema que es el éxito.

Le sigue “Misery”, con un arreglo de piano post grabación hecho por George Martin, una canción de ruptura amorosa (“mi vida va a ser una cárcel, una desgracia”). Compuesta originalmente para la artista Helen Shapiro. (McCartney/Lennon).

“Anna (go to him)”, balada soul de Arthur Alexander, donde debuta Ringo como cantante. Otra canción de desamor: “Me rompes mi corazón y me dejas triste. ¿Qué soy, qué se supone que debo hacer?”

“Chains”. Del girl group estadounidense The Cookies, The Beatles hacen su propia versión con la voz George Harrison. Compuesta por Gerry Goffin y Carole King.

“Boys”. Por segunda vez canta Ringo Starr, (Luther Dixon/Wes Farrell). La cantaba Pete Best al principio. Compuesto por Luther Dixon y Wes Farrell para “The Shirelles”, otro girl group de esa época. La letra está adaptada y la guitarra que hace George Harrison, anunciada por la voz de Ringo, era un solo de saxo en la versión original. Ringo manifestó sentirse raro al principio en una letra que habla de cómo se besan los chicos.

“Ask me why” (McCartney/Lennon). Canción de amor y lado B de su segundo simple. Inspirada en el grupo “The Miracles” con la canción “What’s So Good About Goodbye”.

“Please Please Me” (McCartney/Lennon). El primer número uno de su historia. Inspirada en Roy Orbison y una canción del artista Bing Crosby llamada “Please” que le cantaba Julia, madre de John. La armónica de John y los arreglos vocales de George le dan el toque distintivo a la canción. Por pedido de George Martin la canción va al doble de velocidad que la versión original. Así cierra el lado A del vinilo.

“Love me do” (McCartney/Lennon). Es un tema muy sencillo con la armónica de John recreando un sonido portuario, fue el primer simple, saliendo a la luz el 5 de octubre de 1962 y vendiendo 100.000 copias. Tiene la particularidad de estar grabada con tres bateristas diferentes: Pete Best, Ringo Starr y Andy White, que es la que figura en el disco y Ringo toca la pandereta.

“P.S. I Love You” (McCartney/Lennon). El lado B del simple “Love me do”, tema de amor basado en cartas de correo al igual que “Please Mr. Postman”. El correo al estar en auge sirvió de inspiración a muchas canciones. Lado B del primer single. Andy White está en la batería mientras Ringo toca las maracas. De Octubre del ‘62

“Baby it’s you” (David/Williams/Bacharach). Una balada interpretada por el girl group “The Shirelles” en 1961 y la voz de un John Lennon, totalmente resfriado.

“Do you want to know a secret” (McCartney/Lennon). Otra vez Harrison a la voz. Siendo de disgusto para George que no le gustó el resultado.

“A taste of honey” (Marlow/Scott). Originalmente era un tema instrumental y posteriormente Lenny Welch hizo una versión vocal en 1962. The Beatles hicieron popular esta canción puesta en el LP para captar la atención de otro tipo de público.

“There’s a place” (McCartney/Lennon). Paul y George a la voz. Muy pegadiza e introspectiva. “Hay un lugar a donde puedo ir. Cuando me siento deprimido. Cuando me siento triste y es mi mente”. Es el primer tema en grabarse de la sesión.

“Twist and shout” (Medley/Russell). Interpretada por los “Isley Brothers”. Los Beatles hicieron una versión demoledora. George Martin la denominó: canción destroza laringes. Grabada al final de esa larga sesión de 12 horas, debido a que la garganta de Lennon no podía más producto de un resfriado. Quedó inmortalizada en el Royal Variety, el 4 de noviembre de 1963, cuando John Lennon, en una ironía de clase, ante la realeza británica, pide al público de los asientos más baratos que simplemente aplaudan y los de arriba sacudan sus joyas. Brillante.

Así cierra el lado B del vinilo. A cada Beatle le pagaron £7.50 (libras) por cada sesión de 3 horas. Es el primero de trece discos.

De una ciudad portuaria, de obreros, inmigrantes y esclavos negros saldrían los Fabulosos Cuatro, que hace 60 años cambiaron la historia de la música. En Argentina salió a la luz el 7 de febrero de 1964.