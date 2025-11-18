Tierra del Fuego: el pueblo dice no a las salmoneras

En un hecho que viola la voluntad popular y los procedimientos democráticos, la Legislatura fueguina aprobó incluir en el Orden del Día del 19 de noviembre el tratamiento para modificar la Ley 1355, norma que protege los mares, ríos y lagos de la salmonicultura industrial. La medida fue impulsada sin respaldo institucional y mediante maniobras reglamentarias.

La votación dejó al descubierto una coalición entre FORJA, el Partido Justicialista y La Libertad Avanza, que, pese a sus diferencias discursivas, se unieron para habilitar un proyecto rechazado masivamente por la comunidad. Organizaciones ambientales señalaron que esta confluencia "prioriza los intereses del lobby salmonero por encima del mandato ciudadano".

La Dra. Nancy Fernández, de la Asociación Mane'Kenk, alertó que la propuesta del Ejecutivo provincial de permitir salmonicultura en los ríos, lagos y costas del norte -mientras se protege el Canal Beagle- implica "entregar el norte como zona de sacrificio productiva". Cabe destacar que no existe ningún estudio técnico serio que justifique esta modificación, mientras la industria salmonera ha demostrado su capacidad destructiva en otros territorios.

Desde el Partido Obrero junto a Tribuna Ambiental nos pronunciamos contra este ataque a los bienes comunes y nos sumamos al ruidazo provincial convocado por Comunidad Costera TDF, Ambiente en Lucha TDF y Mane'Kenk. Porque los recursos naturales no se negocian. ¡No al saqueo capitalista de nuestros ecosistemas! El pueblo es el que tiene que decidir sobre su territorio. Por el mantenimiento de la Ley 1355 en su forma original.