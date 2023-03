Protestas de trabajadores de Aguas y Gaseosas por la paritaria de hambre que acordaron las patronales y la Federación

Se están llevando adelante protestas en Salta, frente a Coca Cola, y acciones en varias localidades del país (Chubut, Neuquén, Córdoba y Tierra del Fuego, entre otras) por parte de los trabajadores de Aguas y Gaseosas contra la paritaria de hambre que quiere imponer la patronal, en complicidad con la burocracia sindical. Los obreros denuncian que lo prometido por la comisión directiva de Fataga (Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines) fue un aumento del básico a $300.000, actualmente ubicado en $175.000, es decir un 75%. Pero, al momento de firmar, cerraron un 16% de aumento inicial a cobrar recién para el mes de mayo.

Gonzalo, trabajador de Coca Cola, denunció “nos están dando aumentos no remunerativos a partir de este mes, pero eso prácticamente no lo vemos porque todo entra para el cálculo de Ganancias. No nos alcanza, tenemos que estar trabajando sábados, domingos y feriados acá en la planta y la verdad que el malestar es general porque creemos que tenemos derecho también a disfrutar de nuestras familias y nuestros hijos.”

Noticia en desarrollo