Traición: ATE Verde y Verde y Blanca firmaron la paritaria de Milei 

UPCN y ATE acordaron con el gobierno de Milei la paritaria para estatales nacionales, según la cual habrá un incremento de tan solo 16% en los haberes de enero. El pacto es un escándalo de proporciones, no solo por haberse concretado pocos días después del dato de inflación de diciembre, que superó el 25%, y en simultáneo a la confirmación de tarifazos enormes en el transporte y los servicios ¿Hace falta hacer gráficos para mostrar que el 9% en diciembre y el 16% colaboran con la reducción de la masa salarial para el “déficit cero”? Los sindicatos de estatales ceden en bandeja una rebaja salarial de gran proporción en el mismo momento que están echando compañeras y compañeros. Es decir, ni siquiera pueden argumentar la extorsión clásica de la burocracia (“aceptamos rebaja salarial para que no haya despidos”). Para peor, es de público conocimiento que en marzo se preparan cesantías masivas, ya no de recientes ingresos, sino de miles con mayor antigüedad. Frente a esto, los sindicatos anticipan su completa entrega.

Andrés Rodríguez, de UPCN y la CGT, puede aducir al menos una coherencia de firma incondicional de cualquier paritaria a cualquier gobierno en cualquier circunstancia. En el caso de ATE, su dirección había declamado una “resistencia” al “gobierno neoliberal” que no pasó la prueba de los hechos más básicos para un sindicato: enfrentar los despidos y los recortes salariales. Sin temor al ridículo, el sitio web del sindicato dirigido por Rodolfo Aguiar se apuró en aclarar que “acordó un aumento del 16% pero ratifica el paro del 24”, pues es evidente que una cosa se contrapone con la otra. Para peor, la noticia inmediatamente siguiente que publican afirma que “para ATE, el 70% de los estatales es pobre” ¿Cómo pueden firmar la paritaria sin el más mínimo conflicto en esa realidad?

ATE viene dando pasos agigantados en su integración al Estado, o sea nuestra patronal, desde hace varios años. Esta acción, de colaboración pacífica con un gobierno que declaró la guerra a la clase obrera en general, empezando por los estatales, implica un nuevo salto en calidad.

Otra novedad de la paritaria fue la participación de un representante de ATE Capital, que sumó su firma al recorte salarial. La seccional que dirige Catalano “logró” su objetivo de ser parte de la mesa, pero no para beneficiar a lxs trabajadorxs, avalando un acuerdo que golpea la lucha y que no pasó por la consulta democrática de estatal algunx. Tras amagar con el impulso de acciones ni bien ganó Milei, la mentada “unidad” con la Verde reforzó el carácter burocrático de todas las fracciones dirigentes de ATE, siendo esta paritaria la frutilla del postre. La celebración de la “unidad” en abstracto constituye un error; su concreción “por arriba”, en función de las necesidades del golpeado peronismo, está actuando semana tras semana como freno a la lucha, colaborando con el gobierno. Con el verso de que “la relación de fuerzas no da”, justifican lo injustificable, ocultando que es una profecía autocumplida: firmando estas paritarias, solo colaboran con el justo desprestigio de la burocracia y sus aparatos sindicales.

Por eso, hay que promover la unidad por abajo, con asambleas en todas las dependencias. Llamamos a juntas internas del color que sean, activistas y asambleas a pronunciarse contra esta entrega, que avala el recorte salarial y allana el camino a los despidos. Necesitamos una asamblea general del gremio, sin distinción de afiliación, donde pasen las medidas de lucha y cualquier negociación con el gobierno. Fuerza para pelear hay, como vienen ilustrando las movilizaciones desde el 20 de diciembre en adelante y los cacerolazos. Hay que organizarla sin el lastre de la burocracia sindical, por eso es un gran acierto que se arme una columna independiente, que muestre una alternativa en el propio paro de la CGT. Vamos por el salario y contra los despidos. Vamos por la derrota del DNU y la ley reaccionaria de Milei.