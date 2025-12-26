Trump se roba la elección presidencial de Honduras

En las vísperas de navidad, Donald Trump, el “grinch” que mora en la Casa Blanca, volvió a demostrar su desprecio por el pueblo latinoamericano al robarse la elección presidencial de Honduras. Desde Washington, decretó que uno de sus lacayos, en este caso Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, es el nuevo presidente. ¡Sin siquiera terminar el recuento de votos!

La proclamación de Nasri Asfura se da sin consenso entre los miembros de la autoridad electoral, con miles de actas con inconsistencias, múltiples impugnaciones sin resolver, la negativa de recontar los votos y con urnas sin escrutar. Poco antes de la elección, se hicieron públicos audios y denuncias de los intentos de boicot y fraude del Partido Nacional.

Estados Unidos interfirió directamente en la elección. Trump apoyó e hizo campaña por Asfura. Chantajeó al pueblo hondureño diciendo que, si el ganador era otro candidato, no sostendría relaciones y todo el país se vería perjudicado.

Asfura actúa como un títere de Washington. Durante la campaña, ha asociado su figura a la de Javier Milei. Su planteo es romper lazos con China y dar un viraje decisivo a Estados Unidos, además de volver a reconocer a Taiwán. También se pronunció en apoyo al régimen israelí. Un nuevo golpe imperial contra un país soberano.

La elección hondureña se realizó el 30 de noviembre de este año. Todo el proceso estuvo viciado de fraude y corrupción. La participación bajó un 10% con respecto al comicio anterior. Los números quedaron virtualmente empatados en 40 puntos entre el candidato respaldado por Trump y Salvador Nasralla, un derechista que ha hecho campañas contra la corrupción y formó alianzas, en el pasado, con la actual presidenta Xiomara Castro (Morena-Libre).

La candidata Rixi Moncada del oficialista Morena-Libre, la coalición constituída tras el golpe contra Zelaya en 2009, obtuvo menos del 20% frente al casi 33% de las primarias. Múltiples testimonios dan cuenta de un robo de votos alevoso, que habrían sido anotados al candidato Asfura, respaldado por Trump. Moncada denuncia actas sin validez que representarían más de medio millón de votos. Nasralla habló de un “apagón de pantalla” tras el cual se modificaron sus resultados.

El Partido Nacional, que con este golpe de mano vuelve al poder, convirtió a Honduras en un verdadero narcoestado. El expresidente y dirigente del partido, Juan Orlando Hernández (2014-2022), acaba de ser indultado por Donald Trump mientras cumplía su condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por traficar 500 toneladas de cocaína a ese país. Tras dictar el perdón, Trump lo felicitó en redes sociales.

El gobierno de Xiomara Castro, alineado con los sectores continentales que se reclaman progresistas, no ha emprendido ninguna transformación de fondo en favor del pueblo hondureño. Tampoco concretó medidas postergadas, como el derecho al aborto legal. Aplicó, eso sí, fuertes recortes a la docencia y a la salud. Los pequeños grupos y entidades sindicales de tono izquierdista o combativo se han adaptado a esta situación y respaldado a su gobierno.

¡Pongamos nuevamente de pie a todo el continente para echar a los yankis de América Latina!