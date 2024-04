Tucumán: los estatales necesitamos un plan de lucha para enfrentar los despidos

Más de 150 despidos se concretaron (por ahora) en distintas dependencias estatales (Anses, CDR, Pami, Agricultura Familiar, Enacom, Conicet, Enia, entre otros) en las últimas semanas. Ante esto el secretario general de ATE, Jorge Flores, (quien reemplazo al histórico burócrata sindical Marcelo Sánchez) se pasea por los medios de prensa haciendo declaraciones sobre la “locura” de Milei, pero sin mencionar el pleno apoyo de Jaldo a la política criminal del gobierno nacional. Además de esto, ATE organizó una radio abierta y concentración el pasado viernes 5 en el Centro de Referencia de Desarrollo, desde donde planteó la necesidad de un paro activo.

Pero: ¿ATE Tucumán quiere luchar?

Aunque no hay duda que la vía judicial para enfrentar los despidos es obligatoria -si sus intenciones son genuinas-, no hay mejor camino posible que el de avanzar con asambleas abiertas en cada una de las dependencias estatales, ya sean de índole comunal, municipal, provincial o nacional, para definir de manera colectiva un plan de lucha. Es una tarea de primer orden para los más de 120 mil trabajadores estatales de la provincia. Las movilizaciones o paros aislados sin una perspectiva de unidad entre todos los sectores atacados por la motosierra de Jaldo y Milei, solo pueden servir para el desgaste de los trabajadores y dirigirlos a una derrota asegurada. La inmensa mayoría de los trabajadores estatales en nuestra provincia cobra salarios de hambre que no llegan ni al 50% de la canasta de pobreza. La precarización en el Estado también es mayoritaria y se multiplica desde hace décadas, es lo que le permite hoy al gobierno del liberfacho deshacerse de un plumazo de puestos de trabajos vitales para los tucumanos, sobre todo en una provincia que no genera puestos de trabajo de calidad y que por el contrario se ven cada vez más amenazados por la ambición capitalista de citrícolas, azucareras y del propio gobierno. Tanto los municipios del interior, como las dependencias provinciales y nacionales, están plagadas de contratos basuras, que se renuevan desde hace 20 años. Son miles los trabajadorxs que realizan tareas de limpieza, recolección de residuos, mantenimiento y de todo tipo que cobran la mitad de un plan social en el mejor de los casos, porque el puntero de turno se queda con la mitad de su sueldo o el mismo se reparte entre 4 o 5 personas. Mientras tanto las cajas negras, los salarios y las jubilaciones de los políticos se mantienen, como así también lo hacen las ganancias de los capitalistas que no tocan los libertarios. La casta sigue de fiesta mientras que el hambre lo sufre el pueblo.

El plan de guerra de Milei y Jaldo nos obliga a preparar una intervención inmediata y extraordinaria de la clase trabajadora, única fuerza social capaz de derrotarlo. Vamos por asambleas que voten paros progresivos de todos los trabajadores estatales nucleados en Ate hasta la reincorporación de todos los despedidos. Por un salario igual a la canasta familiar y el pase a planta de todos los contratados. Basta de despidos, salarios de hambre y trabajo precario.