Exitoso encuentro de formación política de la UJS en zona norte

Con la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) de la zona norte de la provincia de Buenos Aires desarrollamos una intensa jornada de formación política el fin de semana del 2 y 3 de diciembre. Participamos más de 30 estudiantes de universidades y terciarios de la zona en un curso titulado “La vigencia de la lucha por el socialismo en el siglo 21”, prendiendo los motores hacia el campamento nacional de la UJS.

Comenzamos el sábado al mediodía prendiendo la parrilla para hacer hamburguesas y disfrutar de la pileta. Pasadas las 14 hs Martín Corbatta, docente, arranca la primera clase: “Panorama internacional y desafíos de la izquierda”. Contra los que pregonan que habrá capitalismo para siempre, vimos cómo el proceso de restauración capitalista en los ex estados obreros burocratizados (Unión Soviética, China) no dio lugar a la victoria definitiva del capitalismo, sino que por el contrario asistimos a una profunda crisis en la cual crecen la tendencia a la guerra (Ucrania, Palestina, etc.) y los ajustes sobre los pueblos. Sucede que la disputa entre los monopolios capitalistas se busca saldar con el involucramiento bélico de los Estados, que a su vez requieren presupuesto para sostener la guerra. En este sentido, identificamos cómo la propia dinámica de la crisis capitalista empuja a los pueblos a la lucha y nos detuvimos en analizar las caracterizaciones y estrategias de la izquierda argentina. Tuvimos un debate interesante sobre el apoyo de un sector de la izquierda al gobierno ucraniano y a la Otan y el rechazo de otro al frente único contra la opresión sionista en Palestina.

Después de unos mates y unos partiditos de fútbol, nos metimos de lleno en la segunda clase: “Claves para entender una América Latina convulsionada”. Para entender por qué avanza la derecha, analizamos las características de los gobiernos nacionalistas. Comparamos los de este siglo (Chávez, Evo, Lula, Kirchner) con los del pasado (Perón, Cárdenas, etc). Sobre estos últimos pudimos ver cómo en determinadas circunstancias chocaron con el imperialismo para dejar una porción mayor de riqueza en el país y cómo la dirección del movimiento nacionalista la tiene la burguesía nacional, que le imprime su propio programa de clase, conspirando contra la lucha por la emancipación nacional la cual requiere expropiar al gran capital sobre la base de la movilización de la clase obrera. En cuanto a los gobiernos nacionalistas “devaluados” de este último siglo, nos centramos en su expresión más radicalizada, el chavismo, para diferenciar las estatizaciones burguesas del programa obrero y socialista.

Ya de noche sacamos las pizzas del horno, prendimos la música y tomamos cerveza. La jornada se autofinanció, la juventud revolucionaria que pretendemos construir no puede depender económicamente del Estado ni las empresas. Nos financiamos con el aporte de jóvenes y trabajadores para poner en pie nuestra propia organización, un gran partido obrero independiente de la burguesía.

El domingo, alrededor de las 15 hs y luego de una choripaneada, Santiago Sposito, dirigente de la UJS, comenzó la tercera y última clase: “Por qué el Partido Obrero”. Analizamos los orígenes históricos del PO, fundado en 1964, época en la que, por un lado, los partidos comunistas se subordinaban a la burocracia soviética y/o a los gobiernos capitalistas, y, por el otro, los resabios de lo que era la Cuarta Internacional (el mandelismo y en nuestro país el morenismo) abandonaban la lucha por gobiernos obreros. También eran organizaciones incapaces de diferenciar el rol progresivo que jugaron algunos movimientos nacionalistas en determinada fase y que ignoraban el carácter regresivo de los frentes populares. El morenismo, por ejemplo, pasó de caracterizar a Perón como fascista a colocar su periódico (Palabra Obrera) “bajo las órdenes del general Perón”. Después se adaptó al foquismo y luego al movimientismo y los partidos amplios. Por lo tanto, concluimos que el Partido Obrero surge por la necesidad histórica de agrupar a los trabajadores y las masas oprimidas en un partido de combate por el poder político.

La jornada fue un paso más en la construcción de una juventud revolucionaria y del Partido Obrero, en vistas a superar las experiencias nacionalistas que se mostraron impotentes para enfrentar a la derecha y ni hablar para emancipar a la nación de la tutela imperialista. Gobernaron contra los trabajadores. La próxima parada, similar a esta jornada pero con cientos de compañeros (más charlas, torneos de futbol y pileta así como espacios de formación política), será el campamento de la UJS que tendrá lugar el fin de semana largo de carnaval (10, 11, 12 y 13 de febrero) en un camping de Ezeiza. Será un punto de encuentro para todos los que queremos enfrentar el plan motosierra de Milei y sus cómplices, porque, citando al dirigente del Partido Bolchevique y la Revolución Rusa, en las vísperas del aniversario número 100 de su fallecimiento, “sin teoría revolucionaria, tampoco puede haber movimiento revolucionario” (Lenin).