Un nuevo golpe al sistema científico argentino: el Senado aprueba el Presupuesto 2026

Este viernes 26, el Senado aprobó el Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención. Con el apoyo de senadores del radicalismo, del peronismo y del PRO, Milei consiguió avanzar en la eliminación de los objetivos de inversión en Ciencia, Tecnología y Educación. La medida más relevante está en el artículo 30, que desarma los pisos mínimos de financiamiento del sector: se elimina el piso del 6% del PBI destinado a educación, se deja sin efecto la trayectoria que establecía elevar la inversión en ciencia y técnica al 1% del PBI en 2032 y se suprimen los fondos específicos para la educación técnica. Como consecuencia, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología caería un 48,8% en términos reales, profundizando el ajuste sobre un sector ya totalmente paralizado.

Desde la asunción de Javier Milei, el Conicet -a cargo de Daniel Salamone- ha sufrido innumerables agravios: despidos masivos, rebajas salariales, censura de artículos de investigación, restricciones en el ingreso a la carrera científica y la no efectivización de cargos ya concursados. A esto se suman recortes en becas, la eliminación de líneas de financiamiento y la paralización de políticas clave para sostener el sistema científico. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ya atravesaba una crisis que ahora se profundiza y amenaza con su continuidad.

Una de las medidas más graves del último tiempo fue la eliminación de la Convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), considerada el corazón de la ciencia básica argentina y uno de los principales motores de producción de conocimiento en el país. Esta decisión quiebra el desarrollo sostenido del sistema científico y constituye un retroceso sin precedentes, agravado por un presupuesto que profundiza el desfinanciamiento.

El ataque al sistema científico por parte del gobierno también se refleja en los salarios: en los últimos dos años se registró una pérdida del 40% del poder adquisitivo. Esta situación empuja a investigadores e investigadoras a abandonar el Conicet, amenazando con la pérdida de una generación completa de científicos argentinos.

En este marco, la aprobación del presupuesto actual implica, en los hechos, un financiamiento prácticamente nulo para la ciencia y la tecnología. El escenario que se configura anticipa consecuencias irreversibles para el desarrollo científico y tecnológico del país. Hoy más que nunca, es necesario poner en pie de lucha al sector científico argentino para revertir este ataque.