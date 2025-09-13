Un símbolo de libertad que ondea en las rebeliones

La trama de One Piece se desarrolla en un mundo controlado por un Gobierno Mundial corrupto y opresor

En las últimas semanas, el mundo ha sido testigo de un fenómeno singular: las rebeliones populares en Indonesia y Nepal, lideradas por jóvenes que alzan la voz contra la precariedad y la corrupción de sus gobiernos. Acompañando estas marchas, un símbolo inesperado ha ganado protagonismo: la Jolly Roger de los Sombreros de Paja, los protagonistas del famoso manga y anime One Piece.

Más que una simple historia de piratas

Creada por Eiichiro Oda, One Piece parece ser, en la superficie, la aventura de un grupo de piratas comandados por el capitán Monkey D. Luffy en busca de un tesoro legendario. Sin embargo, la obra esconde un trasfondo mucho más profundo.

La trama se desarrolla en un mundo controlado por un Gobierno Mundial corrupto y opresor, que concentra las riquezas en una élite privilegiada —los Dragones Celestiales— mientras oprime al resto de la población. La censura histórica, la esclavitud, los genocidios y otros crímenes atroces son cometidos y encubiertos por este gobierno mediante sus fuerzas represivas —la Marina— y sus agencias de inteligencia —Cipher Pol.

El manga explora los límites a los que puede llegar un Estado para mantener su statu quo de supremacía. Frente a este sistema, el autor presenta al Ejército Revolucionario: una organización que busca derrocar el régimen, integrada por desertores del gobierno, pueblos oprimidos, razas perseguidas y colectivos de diversidades como los okama. Se inspira, en gran medida, en movimientos de liberación como la guerrilla cubana —de hecho, se sabe que Oda tiene una foto del Che Guevara en su estudio.

Más allá de la ficción: un leitmotiv de libertad

El tema de la libertad es el motor narrativo de One Piece: romper las cadenas de la opresión para vivir una vida plena. Las banderas en la serie representan los sueños y las esperanzas de quienes las enarbolan. La bandera de Luffy simboliza la libertad que anhela, y ahora ha sido adoptada por juventudes rebeldes en distintas partes del mundo.

One Piece es una de las obras de ficción más exitosas a nivel global, con una influencia cultural especialmente significativa en Asia. Su éxito no solo radica en la prolifica pluma de Oda, sino también en su capacidad para conectar con el deseo más humano y universal: ser libres. La verdadera libertad, como demuestran una y otra vez los Sombreros de Paja, solo se alcanza enfrentando a quienes imponen el hambre y la miseria.