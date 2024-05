UNGS: el Frente de Estudiantes de Izquierda presentó listas para las próximas elecciones de Consejo

Ya hace unos días se presentaron las listas del Frente de Estudiantes de Izquierda en la Universidad de General Sarmiento, luego de días de debate con el conjunto de las agrupaciones y activistas independientes. Nuevamente logramos expresar en ellas un bloque de independencia política de las autoridades y el gobierno.

Desde el Yunque integramos y fuimos organizadores tanto de las listas del FEI en el Instituto de Ciencias (donde encabezamos las listas a Consejo Superior e Instituto con destacadas compañeras) y en el Instituto de Desarrollo Humano. También de un agrupamiento independiente en el Idei “Estudiantes independientes del Idei en lucha”, con Julián Battistessa a la cabeza (estudiante de ecopol, actual consejero Cidei, y referente estudiantil de la carrera) y en el ICO, promoviendo una lista de compañerxs activistas independientes “Estudiantes del ICO en lucha”.

Por otro lado, El Puente (agrupación del PJ de Malvinas Argentinas y Leonardo Nardini) junto con el FUNyP (histórica agrupación de las autoridades universitarias) presentaron listas en los cuatro institutos. La Cámpora, que integra con las estas agrupaciones peronistas la conducción del centro de estudiantes, presentó lista en tres, y en el IDH se presentó “independientes UNGS”, que luego de un debate para su integración a las listas independientes con la izquierda decidió ir por su cuenta.

Desde el claustro de graduados El Yunque se volvió a presentar en en Graduades al frente UNGS, con quienes conquistamos la mayoría de los consejeros del claustro en el Consejo Superior la última elección. La presencia de Graduades al Frente no solo significó un bloque independiente en el Consejo Superior que se posicionó contra los recortes presupuestarios, como el recorte al fondo de posgrados, si no que fueron quienes tomaron la iniciativa de organizar desde enero del 2024 la Asamblea Interclaustro para poner en pie a la comunidad educativa en defensa de la UNGS frente al plan motosierra de Milei en educación.

¿Cómo llegamos a las elecciones?

El cuadro de presentación de listas no está escindido de lo que atraviesa la Universidad de General Sarmiento y el conjunto de las casas de estudio del país, así como tampoco de los debates que tensionan al conjunto de las fuerzas políticas en este cuadro. Sin dudas la situación en los últimos meses cambió radicalmente: venimos de una enorme movilización con la participación de más de 1.000 personas de la comunidad educativa, que se dio a pesar de los gremios peronistas (Adiungs y Ceungs) que se plegaron a las autoridades y su estrategia de esperar y negociar. La universidad se puso de pie contra el gobierno de Milei y su plan de colonización y cierre de las universidades, preparando la movilización un rol protagónico de la Asamblea Interclaustro, que movilizó a 800 estudiantes, graduadxs, docentes y nodocentes, preparando clases públicas, ruidazos, y acciones de visibilización para sacar a la universidad de la “normalidad” que querían imponer las autoridades.

El punto nodal del debate en la conformación de listas es este: ¿logran expresar o no los ánimos de un estudiantado que tiene fuerza para enfrentarse a la motosierra y potencialmente ganarle? La estrategia del conjunto de las fuerzas que integran el Centro de Estudiantes la conocemos: presentar listas levantamanos de la gestión. Es la actuación del Puente y el FUNyP hace años en los consejos: desde la votación de los presupuestos a la baja, la suspensión de becas de investigación y docencia, hasta del recorte del fondo de posgrados más recientemente. La Cámpora no plantea nada distinto, 24 horas antes del cierre de listas iban a ir junto con el Puente y el FUNyP. Esta división interna del peronismo no tiene mucho más contenido que rencillas entre facciones. Quienes caminamos los pasillos de Ungs, sabemos que la única actividad que lleva La Cámpora es construir la imagen de CFK para las elecciones de 2027 y no hacer olas sobre el ajuste que en desarrolla Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Por eso, no dijeron “ni mu” cuando el boleto educativo fue robado por el gobernador durante marzo y abril.

Estas agrupaciones son rastreras de la orientación que intentan imponer las autoridades: arreglar con el gobierno migajas para la luz y no mucho más. En lo concreto, el Ceungs silba bajito mientras los estudiantes tienen becas de $150 por día, se reducen las comisiones, los docentes tienen un mísero aumento y la universidad se va quedando sin insumos para garantizar el funcionamiento de los laboratorios. No podemos esperar nada de las agrupaciones que le dieron el visto bueno al presupuesto Massa para el 2024, que dejaba a la universidad ya en terapia intensiva.

Sobre Independientes UNGS, se acercó a un cierre de listas común con la izquierda, finalmente decidiendo ir por su cuenta, disociando la acción común de lucha que logramos tener en la Asamblea Interclaustro de la acción en las elecciones de consejo.

Sin embargo, este punto tan fundamental no solo atraviesa a las listas que no son de izquierda, también fue el problema de fondo del PTS, que hasta 10 minutos antes de la presentación de listas no confirmaba su integración. Su alejamiento del movimiento estudiantil que se está poniendo de pie y su no reconocimiento de la Asamblea Interclaustro como un espacio genuino de debate, organización y lucha, los llevó a tener una actitud facciosa con el frente que se estaba conformando y hasta con las listas independientes con las que estábamos colaborando. Lo que se expresaba como un descontento sobre los lugares que podía tener en la lista (mezquindades) es en realidad una estrategia contrapuesta a la que le proponemos desde el frente: ser una expresión en las elecciones de un proceso genuino en la que los estudiantes levantamos cabeza en defensa de un derecho elemental para la clase trabajadora, el acceso a la educación superior gratuita. Finalmente la línea de la unidad fue la que prevaleció.

Entonces, ¿hacia qué vamos en estas elecciones? Desde El Yunque (Partido Obrero + independientes), las encaramos como un punto en el gran proceso de lucha que se desenvuelve dentro de la comunidad educativa de la UNGS. Poner en el Consejo a quienes lo protagonizan es nuestro objetivo. Los Consejos hoy son usinas de gestión del recorte brutal de la motosierra de Milei. Con representantes estudiantiles independientes surgidos de la organización podremos apalancar desde esos espacios una lucha a fondo por la defensa de la universidad pública no solo gratuita, sino también de calidad para la juventud trabajadora.

Si logramos ese cometido tendremos un punto de apoyo más para profundizar la organización en la Asamblea Interclaustro y la lucha en las calles, donde se va a definir, junto al resto de las universidades del país, su destino. En este camino nos proponemos llevar a fondo la pelea para que caiga el vaciamiento que Milei le quiere imponer a la universidad pública, arrancarle presupuesto y asestar la primera derrota que haga caer todo su plan motosierra contra la clase trabajadora.