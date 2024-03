Universidad de Córdoba: Consejo Superior aprobó plan de ajuste sobre el multimedio SRT

El Honorable Concejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba aprobó un proyecto que establece una redistribución del presupuesto 2023 del multimedio SRT. La medida constituye un ajuste, que se da en el marco de un fuerte recorte que afecta de conjunto a la educación superior.

La resolución se tomó en una sesión en la que se hicieron presentes trabajadores de los SRT, organizaciones sindicales, políticas que fueron en apoyo. “No sobra nadie” fue una de las consignas que más se agitó. Aunque el proyecto contempla jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios.

Hay que decir que se realizaron medidas se fuerza, y asambleas, desde esa experiencia lxs trabajadores se convocaron en la sede del Consejo Superior, en el que se presentó un proyecto para “adecuar, reconvertir y reorganizar a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT)”.

El oficialismo presentó el proyecto como una medida para hacer viable la continuidad de los SRT. En ese sentido, la página oficial el rectorado explicó que “en un contexto de restricción de fondos y la reconducción presupuestaria dispuesta por el Gobierno nacional a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y al resto del sistema de educación superior nacional, el Consejo Superior aprobó en la sesión del martes último un proyecto que prioriza la continuidad y sostenibilidad del multimedio universitario, en razón de su gran aporte a la comunicación social”.

Entre los ejes centrales del proyecto figuran “la reconducción del monto total transferido a los SRT SA durante 2023 correspondiente al presupuesto de dicho año para ser aplicado a gastos salariales en 2024; la implementación de un proceso de reconversión y la búsqueda de financiamiento alternativo con la participación de los trabajadores; la presentación de un proyecto de jubilación anticipada; la activación de un programa de retiros voluntarios, al cual la UNC constituirá un fondo especial para absorber sus costos; el diseño de un programa de pases en comisión a la UNC del personal de los SRT; y la presentación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación de un procedimiento preventivo de crisis”.

El proyecto es un punto de inicio de una reestructuración, que tiene como base una reducción de recursos, en línea con el ahogo presupuestario que impulsa la política de Javier Milei. Esta política de recortes la están dejando pasar las autoridades de la UNC, con el concurso de las burocracias, que no organizan la lucha para derrotar el ajuste.

El rector de la UNC, Jhon Boretto, planteó que “si no se aprueba el proyecto, no hay recursos para pagar. Esto es así porque el proyecto supone la reconducción del presupuesto del año pasado. Y sin esa reconducción, formalmente la Universidad Nacional de Córdoba no tiene plata para pagar”, según publicó La Nueva Mañana.

“Boretto planteó, a cambio de la aprobación, que se priorizará la conformación de una comisión para definir el proyecto futuro, o sea, lo que era el último punto, que era la conformación de una comisión, pasó a ser lo segundo en orden de importancia”, explicó el periodista de los SRT Luis Zegarra, a la citada fuente.

En la mencionada comisión tendrán lugar representantes de lxs trabajadores, que tendrían “opinión” en relación a la continuidad de los SRT. En tanto que para autoridades de la UNC plantearon la posibilidad de iniciar un procedimiento preventivo de crisis, de acuerdo a una versión escrita en La Nueva Mañana.

La defensa de los SRT, forma parte de la misma lucha por defender la Universidad Pública y gratuita, es decir defender el aumento de presupuesto para salarios, becas e infraestructura. Esto requiere de construir un plan de lucha y un paro general. Al servicio de esa orientación, una asamblea de trabajadores ocupadxs, precarizadxs, y desocupadxs sería un punto de apoyo de todos los reclamos populares. Esto se resuelve luchando.