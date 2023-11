Universidad de Córdoba: elecciones de delegadxs de ATE

Este miércoles 8 de noviembre se realizarán las elecciones de dos delegadxs nodocentes de ATE en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto será una instancia para fortalecer la organización del claustro para la próxima etapa signada por fuertes ataques hacia la educación pública y sus trabajadorxs.

Lxs nodocentes venimos de una paritaria 23/24 que al día de hoy está casi 9% debajo de la inflación, con el agravante de que partimos de salarios de pobreza con el básico de cinco categorías (sobre siete del escalafón) bajo la misma (tomando la canasta familiar de ATE Indec), ni hablar de lxs compañerxs fuera del convenio que cobran menos que una categoría 7.

La precarización laboral es otro tema a abordar. Tenemos una tercerizada de limpieza que debía cubrir momentáneamente dos cargos hasta hacer las selecciones que ya van para el año. Se inauguran nuevas áreas, carreras y edificios sin el personal suficiente. En la biblioteca no hay personal de servicio general que cubra el edificio, derivando en situaciones donde las trabajadoras tienen que interceder por fuera de sus funciones poniéndose en peligro.

A esto sumamos que la mayoría de lxs compañerxs desarrollan tareas que exceden a su cargo, con responsabilidades mayores y hasta con gente a cargo con una categoría 7. Mediante el accionar de la asamblea se conquistaron mejoras de categorías a 14 compañerxs, que se otorgaron por suplemento de mayor responsabilidad. Ahora hay que darle continuidad para que se hagan efectivos los cargos por concurso y para conseguir los puntos presupuestarios para el reencasillamiento de todxs lxs compañerxs.

Como parte de la campaña hacia las elecciones de delegadxs el miércoles 25 de octubre nos reunimos con directivos provinciales de ATE en Casa Verde, con la participación de una decena de compañerxs, en la que se abordaron los temas anteriores y otros como el planteo de declarar la emergencia edilicia por parte de los estudiantes, o el vaciamiento del comedor universitario. Para abordar todas ellas se resolvió elaborar un pliego de reclamos que sirva para unificar al claustro tras las mismas, como punto de partida que motorice la organización y la asamblea.

Lxs directivos de ATE quedaron a disposición de lo que se resuelva en las asambleas, en pedir una audiencia a las autoridades de la facultad y universidad para presentar el pliego de reclamos y el acompañamiento a las medidas tomadas. La independencia de las organizaciones gremiales es fundamental para avanzar en la organización de lxs compañerxs.

En un marco donde la educación pública y las universidades nacionales son centro de un ataque y vamos hacia una profundización del ajuste en curso, tanto con Massa como con Milei, es fundamental apostar a la organización y lucha de la comunidad universitaria en unidad para enfrentarlos en defensa de nuestra universidad.

La conducción de Asociación Gremial No docentes de la UNC va a contramano. Ellos se ponen del lado de las patronales del rectorado y el gobierno nacional, no de lxs trabajadores, por eso dilataron por años la elección de delegadxs, proscribieron compañerxs y no convocan ninguna instancia de debate.

La elección de dos delegados de ATE en la FFyH este 8 de noviembre es una instancia que debe servirnos en este objetivo, como una herramienta más que de lxs nodocentes de la FFyH para avanzar -en conjunto con lxs delegadxs de AGTUNC y las consejeras- en nuestra organización y reclamos en la facultad, a la vez que avanzar en la estructuración de ATE en la UNC y Conicet, en post de poner en pie a la comunidad universitaria.

Vamos a una recorrida por las áreas para garantizar una importante votación a la lista de consenso en defensa de la educación y universidad pública.