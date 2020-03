Universidad Nacional de General Sarmiento: organicémonos por el boleto estudiantil desde ahora

La conducción del Centro de Estudiantes espera de brazos cruzados.

Les estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) somos les únicos que, entre los universitarios bonaerenses, aún no tenemos el boleto estudiantil, pese a haber sido grandes animadores de esta pelea desde sus orígenes.

Scioli primero y Vidal después trabaron la aplicación efectiva de la ley para nuestra universidad. En el 2017 logramos que se apruebe el convenio por el boleto entre la universidad y Provincia, votado en el Consejo Superior. De allí solo quedaba el paso final que es la asignación del presupuesto para hacerlo efectivo. Eso es lo que aún está en veremos.

La actual conducción del Centro de Estudiantes de la UNGS (CEUNGS), en manos de El Puente (agrupación del PJ municipal), el 27 de febrero emitió un comunicado “informativo” donde comenta el estado de situación del boleto estudiantil en la UNGS. El mismo enumera como cada acción realizada por El Puente no ha servido absolutamente para nada. Dicen: “Solicitamos un pedido de informe con la ayuda del Senador Provincial Luis Vivona al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires para que realice un informe fundamentando la negativa a ejecutar el Boleto Estudiantil para la UNGS.

La misma fue bloqueada por la mayoría que tenía el bloque de Cambiemos en la legislatura provincial”. A renglón siguiente, “realizamos un reclamo administrativo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Nunca tuvimos respuesta”. Por último, “nos reunimos con el defensor del pueblo pidiendo una mediación por el boleto. También fue rechazada por la provincia de Buenos Aires”. Cabe destacar que estas medidas burocráticas, sin ningún valor político (admitido ahora por el propio Puente) durante el año pasado fueron presentadas ante los estudiantes como pasos importantísimos en pos de obtener el boleto estudiantil.

El comunicado finaliza con un planteo que pinta de cuerpo entero la orientación que El Puente pretende imprimirle al centro de estudiantes: “desde la actual Presidencia del Centro de Estudiantes de la UNGS y entendiendo la situación actual de la Provincia de Buenos Aires es que vamos a acompañar los pasos institucionales para la firma del convenio mencionado y esperamos que las promesas de las autoridades provinciales sean cumplidas próximamente. Vamos a esperar la sanción de la Ley de Presupuesto Provincial”.

En el mismo comunicado, El Puente, sin querer, nos confiesa que las medidas institucionales que durante 3 años vienen realizando no han servido para nada, pero a continuación nos llaman a acompañar los pasos institucionales. No han aprendido nada. Pero lo más grave (desde el punto de vista del movimiento estudiantil) es que en todo el comunicado no se expresa algún tipo de instancia donde les estudiantes podamos encontrarnos, debatir y decidir nosotres qué tipo de acciones queremos impulsar para luchar por el boleto estudiantil. El Puente nos informa que hay que esperar de brazos cruzados y “entender” la difícil situación que atraviesa el país y la provincia de Buenos Aires en particular. Rechaza tácitamente la deliberación y organización de les estudiantes de la universidad bloqueando los canales organizativos (reuniones, comisiones, asambleas) que el CEUNGS debería abrir. Este es precisamente el rol histórico de los centros de estudiantes: ser palancas de la organización del movimiento estudiantil.

Desde El Yunque UJS-PO planteamos que les estudiantes no podemos esperar pasivamente que nuestros derechos nos lluevan desde el cielo. El gobierno de Fernández y el de Kicillof atacan los derechos de estudiantes y trabajadores en función del acuerdo con el FMI y los bonistas.

Llamamos a impulsar curso por curso en toda la universidad una asamblea y una enorme campaña para que este año nuevamente no nos vuelvan a estafar con el boleto. El FEI (Frente de Estudiantes de Izquierda) debe ser un puntal de organización en esta perspectiva.