Sobre la aplicación de la ley Micaela en la UNGS y la situación de las mujeres

El ultimo numero de la revista Noticias UNGS encontramos un artículo que celebra la aplicación de la ley Micaela en la universidad, se trata de una serie de instancias de formación (charlas, una materia de grado, y dos curso docentes) que brindó la universidad de modo optativo a la comunidad educativa. “En mayo de 2019, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento, a través de su Resolución Nº 7291, aprobó la formación obligatoria con perspectiva de género dirigida a toda la comunidad universitaria. En adhesión al espíritu de la Ley Nacional 27.499, conocida bajo el nombre de “Ley Micaela”, esta resolución dispone que, a lo largo de un período de dos años, autoridades superiores, docentes, no docentes y estudiantes de la UNGS se capaciten en materia de género y violencias contra las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Asimismo, resuelve ofrecer instancias formativas para personas graduadas de la UNGS.” (Noti UNGS n ª 92)

Sobre la formación académica con perspectiva de género

El dictado de espacios optativos de formación tienen el primer problema de ser optativos, no tendremos un acercamiento real a la formación con perspectiva de género en tanto no se garantice la obligatoriedad de asistencia en estos talleres al conjunto de la comunidad educativa, si bien en la resolución del consejo superior esta mencionado, no es balanceado como un faltante en la aplicación por parte de la redactora del artículo, ni está planteado como se llevaría a cabo una reforma de los planes de estudio para tal fin. El siguiente problema que aparece es quien decide y como se decide los contenidos para estos talleres, la aplicación de una reforma de los planes de estudio requiere la deliberación de estudiantes y docentes para la reforma de las planes de estudios de grado, como así también la participación de del conjunto de los trabajadores y graduades para sus talleres. De otra forma la decisión sobre nuestra formación quedaría sujeta a la unilateralidad de algunes, sin reflejar el enorme movimiento de lucha que puso en agenda la necesidad de estos espacios de formación.

La agenda de las mujeres y disidencias, límites y perspectivas de lucha

Como ya lo remarcamos en nuestra votación a favor de la Ley Micaela en el Congreso Nacional, ninguna ley cambiara la situación de violencia a las mujeres que nos condena el Estado. Siendo esta violencia parte de la reproducción de un régimen social que necesita del sometimiento de las mujeres como un mecanismo elemental y especifico que tiene por finalidad la opresión del conjunto de las y los explotados. Sin embargo entendemos que la creación de estos programas de capacitación en todos los niveles del estado es producto de la presión de movimiento de mujeres que lucha por visibilizar y poder fin al estado de violencia.

Las mujeres de la comunidad de la UNGS tenemos unas baterías de reivindicaciones concretas que atienden a batallar la situación de opresión que se sustenta en nuestras condiciones materiales diarias. La aplicación obligatoria en formación de con perspectiva de género es una de ellas, son conocidos los casos estudiantes que en las aulas o por redes sociales reproducen conductas misóginas, las y los estudiantes reclaman en tal sentido participar de la creación y aplicación de talleres obligatorios en la carrera de grado, claustro mayoritario de la comunidad educativa.

Por su parte las mujeres de la comunidad necesitamos asistencias básicas como médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados, en la actualidad la oficina de género funciona como un espacio de asesoramiento sobre que profesionales o a que oficina del estado se tiene que dirigir la victima por cuenta propia. Las becas por violencia de género, y régimen especial de cursada, deben ser otra herramienta que colabore a que las mujeres de la comunidad puedan salir de la convivencia con el violento.

Avanzar por una universidad que tenga por principio batallar las reproducción de las violencias a las mujeres y disidencias garantizando políticas concretas con presupuesto para todas y todes les estudiantes y la comunidad educativa es el objetivo. Desde el movimiento de mujeres y disidencias de la UNGS tenemos el desafío de luchar de manera independiente por esta perspectiva.