Salta: las autoridades de la Universidad Católica priorizan el negociado a costa de los estudiantes

La pandemia no “despierta” la solidaridad de la Iglesia Católica.

Hace unos días se conoció la denuncia de los estudiantes a distancia de la Universidad Católica de Salta, los cuales se verían imposibilitados de poder seguir cursando, ya que las autoridades de la universidad les darán de baja en la plataforma si estos se atrasan con el pago de la cuota. Los estudiantes solicitaron que se les suspendan el vencimiento de las cuotas, así como se suspendieron a nivel nacional los cortes de servicios y alquileres. Sin embargo, encontraron la negativa por parte de las autoridades.

El rector Rodolfo Gallo, un agente del Opus Dei, dijo que “somos una organización sin fines de lucro pero que tiene que mantener su sustentabilidad”. Pero ¿es esto cierto?, de ninguna manera, la UCA recibe una cantidad importante de exenciones impositivas, particularmente del municipio en relación a sus inmuebles. También los recibe toda la iglesia, propietaria de la universidad, los cuales son alquilados para emprendimientos comerciales y no para el culto como argumentan ellos.

La UCASAL, que genera millones de pesos a costilla de los estudiantes y sus familias, tiene el monopolio de carreras como derecho, psicología, veterinaria y trabajo social entre otros, lo que obliga a una parte de los estudiantes salteños a vivir la misma situación que los estudiantes chilenos, los cuales tienen que endeudarse sistemáticamente para continuar sus estudios.

Regimentación, oscurantismo

Recordemos que a finales del año pasado los estudiantes, tanto los presenciales como los a distancia, protagonizaron cortes y acampes en las puertas de la universidad reclamando en contra de las elevadísimas subas en las cuotas y matrículas. La medida sumó el apoyo de estudiantes de otras UCA del país, sin embargo, las autoridades y el gobierno cerraron filas para hacer pasar los aumentos ofreciendo becas miserables.

Otra de las denuncias que levantaron los alumnos de la UCASAL fue la falta de centros de estudiantes que pueda decidir políticas estudiantiles de forma independiente de las autoridades, pues estas lo digitan todo y ejercen una presión total en el día a día de la vida universitaria. Esto significa un atraso total en tiempos modernos ya que la posibilidad de conformar centros de estudiantes y decidir sobre su política universitaria es un derecho fundamental y han jugado un rol central en las gestas más importantes en defensa de la educación, como en la Reforma del 18 por la educación científica y laica.

Actualmente solo existe un centro, que es el de la carrera de Trabajo Social. Los estudiantes denuncian que fueron numerosos los intentos por conformar centros, pero siempre chocaron con trabas de corte administrativos. Pero ¿por qué las autoridades no querrían que se conformen centros de estudiantes? Lo hacen porque le temen a la organización independiente de los estudiantes. Es así que la iglesia católica marca parte del contenido curricular de cada carrera y porque le temen como a la peste a un posible levantamiento estudiantil como el que vivimos en el mes de diciembre pasado.

Es por esto que consideramos que es fundamental dar una lucha para poner en pie en todas las UCA del país centros de estudiantes en todas las facultades libres de las autoridades y del clero, porque representa una herramienta fundamental en la organización de los estudiantes.

Educación a distancia un gran negociado

Actualmente la plataforma digital de la UCASAL ofrece la posibilidad de cursar 22 materias, con precios que rondan entre los ocho mil y los diez mil pesos, es decir que amasa una gran cantidad de dinero monopolizando carreras a las cuales los estudiantes no pueden acceder en la universidad pública.

Esta situación deja a los estudiantes totalmente expuestos ante las pérfidas maniobras de las autoridades como darles de baja en el sistema dejándoles sin la posibilidad de rendir, haciendo que pierdan turnos de exámenes, que las calificaciones no sean subidas en tiempo y forma haciendo que no puedan cursar por correlatividad o no se pueden presentar a rendir las materias que siguen.

Rechazamos que la educación universitaria sea un negociado a favor del clero y las empresas y consideramos fundamental que todas esas carreras formen parte de la universidad pública de Salta.

El coronavirus no solo ha agudizado la crisis económica de las familias trabajadoras, sino que también lo hizo en las familias de la clase media, las cuales tienen que hacer grandes sacrificios para sostener la cursada de sus hijos en la UCA sea presencial o a distancia. Apoyamos totalmente el reclamo de los estudiantes de la UCASAL repudiando el accionar de las autoridades las cuales buscan priorizar el negociado a costa de la educación y de la familia de los estudiantes.

Ante la situación planteamos:

Suspensión del pago y congelamiento de la cuota.

Ningún estudiante fuera por falta de pago.

Conformación de centros de estudiantes en cada facultad, libres de la injerencia del clero y las autoridades

Abajo el monopolio de las carreras. Apertura de abogacía, psicología, veterinaria, trabajo social en la universidad pública.

Apertura de los libros contables de la UCASAL.

Por mayor acceso a becas Progresar y aumento de estas a 10.000 pesos.