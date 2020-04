Universidad Nacional de Salta: las medidas insuficientes del rectorado ante la crisis social y sanitaria

En los últimos días, el rector de la UNSa, Víctor Claros, reconoció públicamente la necesidad de alimentos que tiene un amplio sector de estudiantes. Al mismo tiempo anunció la entrega de becas de conectividad y modificó su postura inicial sobre tomar parciales en clases virtuales debido a los cuestionamientos por parte de estudiantes y docentes.

Ollas populares y bolsones

La entrega de bolsones a estudiantes de Salta capital, por parte del Rector y decanos de varias facultades, confirmó la grave realidad por la que atraviesan cientos de estudiantes que dependían del almuerzo del comedor universitario. Esta entrega muestra que nos encontramos ante un avance en nuestras reivindicaciones por el reclamo de los estudiantes. Sin embargo, como los estudiantes forman parte del 45% de la población de la capital salteña, considerada pobre, en una provincia que el interior supera a estos índices, y donde por ejemplo estudiantes de la sede de Tartagal hacen ollas populares para subsistir, la medida resulta insuficiente y deberá ampliarse a estudiantes del interior y de la capital con una entrega semanal de alimentos.

Limitadas becas de conectividad

Durante la última semana, el Consejo Superior determinó la continuidad de actividades de apoyo a la enseñanza mediante recursos virtuales, y que se brinde alternativas a estudiantes que no tengan acceso a recursos virtuales. Aunque el Rector afirmó que en clases virtuales no debe haber instancias evaluativas, genera presión sobre la docencia para llevar a cabo esas actividades, en un escenario en que las dificultades de acceso a plataformas virtuales por falta de instrumentos de trabajo como computadoras, incluso computadoras avanzadas para acceder a plataformas virtuales, falta de acceso a señal de internet, por parte de estudiantes y docentes, continúan.

Reconociendo la situación, el Rector anunció que dos empresas telefónicas otorgarían “datos gratis”. Los datos solo son gratis para acceder a información enmarcadas en las páginas edu.ar. Estas páginas no suelen tener, o está incompleta, la información requerida por las cátedras para que los estudiantes investiguemos. Como consecuencia de ello nos encontramos en la imposibilidad para completar las actividades académicas. La semana pasada ha decidido entregar becas de conectividad. Las mismas constan de $600 por dos meses para contratar un servicio de internet, que solo una empresa ofrece en esos valores, y alcanza solo a 3.000 estudiantes. Además de tardía, la medida es claramente insuficiente por el monto y porque en general los contratos del servicio son de un año como mínimo, y por el limitado número de estudiantes que podrían acceder. Por otro lado, haya o no cuarentena la necesidad del servicio de internet continua ya que es un recurso importante para estudiar. Además, la resolución emitida el 16 de abril solo da plazo para inscribirse hasta el 22 de este mes, lo que dificulta sin dudas el acceso ya que muchos estudiantes no llegarán ni a enterarse y los que si tendrán dificultades para conseguir en ese plazo la documentación solicitada.

Los centros de estudiantes dirigidos por agrupaciones K–albertistas y Franja Morada impulsan estas medidas que tienen claramente un carácter insuficiente, y en el caso de la Franja se las adjudican como una conquista propia.

Los ingresantes con más dificultades

Para los ingresantes, la situación se agrava, ya que apenas pudieron hacer el curso de ingreso que en la mayoría de los casos no alcanza para entrar en el ritmo que implica estudiar en la universidad. Esto hace más dificultosa también la participación en las actividades de carácter virtual, donde deben tomar clases con docentes que en su gran mayoría no han llegado a ver nunca.

El decano de la facultad de Exactas indicó en Radio Universidad que no se exigirá a los estudiantes el acceso obligatorio a actividades en aulas virtuales y que no se evaluará en ellas, contradiciendo su resolución para que se tome una evaluación a los que hicieron el curso de ingreso. Sin embargo, también señaló que al volver a clases presenciales, quienes participaron de las actividades virtuales tendrían acceso a un sistema de premios, es decir que podrán continuar en mejores condiciones solo el sector que curso en clases virtuales.

Si la universidad continúa de este modo, miles de estudiantes corren riesgo de perder el año sin haberlo iniciado, agravando la deserción estudiantil, que en los últimos años afecta a más del 50% de los ingresantes.

¿Cómo sigue?

La incertidumbre presente en la universidad y la necesidad de establecer un nuevo calendario académico se agudizan. Formalmente hasta ahora la suspensión de actividades es hasta el 3 de mayo aunque todo indica que va a extenderse.

Sin embargo, se deben preparar desde ya las condiciones para el regreso de las clases presenciales de manera que estén todas las medidas que garanticen la salud del conjunto de los estudiantes, docentes y no docentes.

Impulsemos un programa frente a la crisis

Desde la Unión de Juventudes por el Socialismo y el Partido Obrero llamamos a los estudiantes a discutir un programa frente a esta situación y desarrollar una campaña para imponerlo.

-Que el Consejo Superior determine de inmediato la entrega viandas o bolsones alimentarios a estudiantes del interior y capital, y que se abra un nuevo empadronamiento de compañeros en situaciones económicas de vulnerabilidad.

- Que el Estado garantice un real acceso a internet y computadoras a todos los estudiantes inscriptos en las materias y a los docentes que lo necesiten.

-Frente a la crisis económica y la pobreza, reclamamos la universalización de las becas Progresar y su aumento a $10.000.

-Rechazamos que se realicen evaluaciones (parciales, por ejemplo) en este período, salvo los casos donde el 100% de los inscriptos acuerde con ser evaluado por métodos virtuales, como podría ocurrir en la carrera de informática que es un caso excepcional.

-El rector y el Consejo Superior deben convocar de inmediato a estudiantes, docentes y no docentes, a sus centros de estudiantes y sindicatos, a debatir como reorganizar el calendario académico.

- Para el regreso a clases: aumento de personal no docente, insumos de higiene en todos los baños, apertura de nuevas comisiones a cargo de docentes con salario de convenio para evitar aulas superpobladas que pongan en riesgo la salud.

-Para llevar adelante estas medidas, la triplicación del presupuesto universitario es de vital importancia, para lograrlo la deuda externa no debe pagarse.