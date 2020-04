Filosofía y Humanidades UNC: para defender derechos de estudiantes y docentes es necesario continuar la deliberación y acción independiente

El primero de abril dio inicio la cursada virtual en gran parte de las Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Al rededor de las dificultades de cursar virtualmente se viene desarrollando cierto malestar entre los grupos de redes sociales y en las conversaciones de estudiante a estudiante y de docente a docente. En la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH), tales críticas "de boca en boca" hacia el sistema virtual pasaron a evolucionar pronto a una polémica abierta y manifiesta contra las autoridades decanales.

En ese marco, les estudiantes a través de las asambleas de Historia, Filosofía, Antropología y Ciencias de la Educación, sacaron un comunicado conjunto dirigido a la gestión de la Facultad, en el mencionado texto se pide a las autoridades que se profundice y aclarare de las disposiciones sobre la modalidad virtual. También se solicita que nuestra facultad por medio de sus recursos realice un relevamiento. Además se exige que vuelva a regir el régimen de Estudiante Trabajador y/o con familiar a cargo.

Tras la iniciativa estudiantil, la gestión salió a contestar en un comunicado general al día siguiente, a través de un texto de la decana publicado en el portal digital de la Facultad y una respuesta personal vía mail hacia las y los consejeros de escuelas en motivo del comunicado de las asambleas. En estas respuestas de parte de la gestión abundan más de lamentaciones por la situación que se toca vivir que sobre los requerimientos que exige el estudiantado.

De esta manera, Frente a este reclamo de les estudiantes no hubo respuestas por parte del decanato más que repetir las indicaciones de la misma forma que ya se había hecho antes. Así las cosas, la gestión está imponiendo cambios en las condiciones reglamentarias de cursada que han sido cambiadas de forma confusa; lo cual implica que cada cátedra las aplique de acuerdo a su criterio, pudiendo perjudicar a les estudiantes por ejemplo en la planificación de instancias evaluativas.

El camino tomado por la gestión no resuelve los problemas, sino que termina depositando el fardo de la responsabilidad en la planificación docente, y del conjunto de les estudiantes. Para la gestión estudiante que no tenga acceso al sistema o lo encuentre con dificultades de acceder deberá comunicarse con su respectiva cátedra, que ´verá que se puede hacer. Aunque la facultad se niega a relevar son muchos les estudiantes con problemas de acceso al sistema

La obstinación por proseguir el cursado virtual cueste lo que cueste pone al decanato de Filosofía a escudarse con argumentos poco concretos. Les estudiantes, mediante la acción independiente forzamos una reunión con las autoridades, que más allá de no haber arrancado respuestas a la nota presentada, traza una necesaria perspectiva de deliberación y lucha que hay que seguir.

Para el decanato quedarán por verse de qué manera se van "adaptar" los regímenes diferenciados a la cursada virtual, pero no se dijo sobre qué bases específicas lo harían lo cual deja en la incertidumbre, y en qué nivel de vulneración se verán quienes trabajan o tengas familiares a cargo.

Las asambleas no deben abandonar la acción iniciada con las denuncias y del trabajo conjunto porque los problemas de quienes cursan en la Facultad se hayan lejos de verse solucionados y las quejas se reproducen cada día. Se trata de no olvidar que lo que está en juego es grande: nuestro derecho a la educación en el marco de una crisis de gran envergadura a la cual no se le está dando solución desde ningún plano gubernamental.

Trabajadores y estudiantes debemos discutir cuál debe ser la real salida a esto. Necesitamos un comité de crisis integrado por las entidades gremiales docentes, no docentes y estudiantes que pueda reunirse semanalmente para abordar de conjunto el desarrollo adecuado de la cursada. Exigir también la defensa de la regularidad, por ejemplo en la prórroga de los vencimientos de materias 2020; Un presupuesto de emergencia para resolver todas las deficiencias actuales; un aumento y ampliación de las becas de ayuda económica como la beca Progresar que el gobierno debe aumentar al nivel de los $10.000 pesos.

La deliberación democrática y las denuncias deben hacerse virales por toda la UNC antes que lo que se siga haciendo viral sea la deserción estudiantil y la precarización del trabajo de nuestros docentes.