Veterinaria: primera victoria de les estudiantes y ¡vamos por más!

Suspenden las condiciones de regularidad y flexibilizan las del ingreso al Ciclo Superior.

Al igual que en la mayoría de la Universidad de Buenos Aires, las autoridades de la Facultad de Veterinaria decidieron a espaldas de los gremios docentes y estudiantiles, dar vía libre a la implementación de clases virtuales sin ninguna política de fondo y luego reprogramaron el cronograma académico dejando más dudas que certezas a les estudiantes de la Facultad.

Frente a esto tomamos la iniciativa y convocamos una asamblea en donde debatimos la inviabilidad de la virtualización excluyente de las autoridades por diversas razones. Desde lo complicado de realizar nuestra carrera en forma virtual sobre todo por la imposibilidad de poder dictar los contenidos prácticos de otra manera que no sea presencial (laboratorios, microscopía, prácticas de examinación y técnicas con animales, etc.), sumado a que no todes les estudiantes cuentan con wifi, una buena conexión a internet o incluso computadora para acceder a los campus virtuales. Como resultado de los debates lanzamos un plebiscito en donde votaron casi 700 personas y un petitorio con los principales reclamos que surgían de este plebiscito: rechazamos el sálvese quien pueda y les exigimos a las autoridades el equipamiento y la conexión adecuada para todes, el aumento salarial docente correspondiente, que los contenidos virtuales no sean evaluados en la cursada presencial sin ser dictados de vuelta y que la facultad esté en condiciones para cuando retomemos la cursada presencial (alcohol en gel en todos los baños y aulas, baños en condiciones, “Off” en todas las aulas ya que en nuestro predio también tenemos presencia de mosquitos con dengue, etc.). A su vez, les reclamamos a las autoridades públicamente una reunión para discutir todos estos puntos.

Ganamos les estudiantes

Como producto de esta campaña les estudiantes nos anotamos el primer triunfo: la gestión anunció el día sábado una resolución en donde suspendían las condiciones de regularidad (una exigencia que deja 500 estudiantes libres cada año) y flexibilizaba las condiciones para el ingreso al Ciclo Superior (último tramo de la carrera). Este triunfo fue tomado muy positivamente por les estudiantes y es un ejemplo para el resto de la UBA de cómo responder a la virtualización excluyente de las autoridades. Sin embargo, desde la conducción del Centro de Estudiantes fuimos claros desde el primer momento de que este triunfo es parcial y que tiene que servir como un impulso para continuar la lucha para que ningún estudiante se quede afuera.

La Cámpora en offside

Mientras desde el Centro de Estudiantes de Veterinaria marcábamos los problemas de esta virtualización excluyente, La Cámpora (llamada Tropilla en Vete) salió a exigirle a la gestión una virtualización que esta ya estaba llevando a cabo, planteando como único eje la defensa del cuatrimestre sin proponer ninguna política de fondo para que la virtualización no deje estudiantes afuera. La reacción solidaria de muchísimes estudiantes que salieron en las redes sociales a responderle a La Cámpora explicando los problemas de una virtualización excluyente muestra cómo nuestra campaña tocó una fibra sensible en les estudiantes de la Facultad y la convirtió en acción y organización.

¡Vamos por más!

Seguiremos impulsando acciones de organización y lucha aun en aislamiento, las asambleas, reuniones abiertas y acciones que surjan de estas son el camino para impulsar un programa contra la virtualización excluyente y para que ningún estudiante se quede afuera.