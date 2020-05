Facultad de Derecho de Córdoba: organicémonos para que la virtualidad no deje a nadie afuera

Mientras la cursada virtual que imponen las autoridades demuestra todas sus limitaciones, como consecuencia del ahogo presupuestario y la degradación de la educación superior, el Decanato de la Facultad de Derecho de la UNC avanza también en detrimento de derechos estudiantiles adquiridos previamente con la lucha del movimiento estudiantil. A la falta de conectividad de un alto porcentaje de estudiantes y a las sucesivas caídas del aula virtual (como pasó durante una evaluación de primer año), se le suma la modificación de la agenda de clases que perjudica al estudiantado, la decisión unilateral de quitar las promociones y la restricción a la condición de alumne vocacional.

Esta orientación se establece con el concurso del Centro de Estudiantes (CED), bajo la conducción de Franja Morada. Nuestro órgano gremial lejos de defender los derechos adquiridos se limita al envio de mails y a consultas que finalmente no resuelven el problema. Y, para peor, ahora impulsan un proyecto de toma de exámenes de manera virtual que lejos de representar una salida agudiza todos los problemas preexistentes, ya que se establece sin garantizar ningún tipo de condiciones, profundizando así la brecha social entre estudiantes y promoviendo la deserción estudiantil.

A todo lo expuesto anteriormente debemos agregarle la decisión del Decanato de implantar como única medida legal de evaluación las realizadas en las fechas impuestas por el nuevo calendario académico (publicado recién el 24 de Abril) y solo a través del aula virtual, que como dijimos anteriormente se cae en momentos culmines y no está preparada para contener el acceso de los más de 10.000 estudiantes de la facultad; negándose a darle tratamiento oficial a cualquier otra plataforma, a pesar de tener conocimiento de que muches docentes y estudiantes ya estaban accediendo a los materiales o clases por estas vías.

La precariedad con la que se ha implantado la virtualización es nefasta. No se está respetando la igualdad ente los estudiantes: hay sectores que no pueden acceder a internet, o tienen diferentes anchos de banda, o no poseen un pc, una tablet o un smartphone lo que hace mucho más tedioso o incluso imposible desarrollar su proceso de aprendizaje en estas condiciones. Se ha profundizado la desigualdad social de les estudiantes de Derecho

En la virtualización forzada, hay casos en que profesores que no son titulares no pueden diseñar su propia clase, de este modo docentes y estudiantes de diferentes comisiones dentro de las cátedras han visto avasallada su libertad en el marco de concentrar los contenidos y los modos de su dictado en los titulares de cátedra.

Debemos organizarnos de manera independiente frente a esta situación que lesiona la formación académica al no garantizar condiciones elementales del proceso de enseñanza aprendizaje, ante el ataque a derechos adquiridos y con un centro de estudiantes que no acciona para defendernos. Vamos por la más amplia deliberación de la comunidad educativa de Derecho. Que los procesos de dictado de clases y de evaluaciones sean debatidos y consensuados entre docentes y estudiantes, que se garanticen las regularidades sin condicionamientos, que el Decanato desarrolle un relevamiento de la situación concreta de estudiantes y docentes y garantice la conectividad para todes. Ingreso irrestricto e incremento a 10.000 pesos de la beca progresar. Que la virtualidad no deje a nadie sin cursar, nos organicemos en defensa de la educación pública.