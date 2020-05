Mendoza: un plan de acción en defensa de enfermería de la UNCuyo

Anotate para la asamblea interclaustro en defensa de la Licenciatura en Enfermería.

La noticia de la no acreditación por parte de la Coneau de la Licenciatura en Enfermería (y su posible cierre) tuvo sus repercusiones. Ahora las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo han declarado que la carrera seguirá abierta. Sin embargo quedan muchas dudas sin aclarar. Por empezar, no se garantiza que se abran las inscripciones a nuevas cohortes, equivaliendo esto al cierre de la carrera más adelante y tampoco hay certezas sobre la habilitación del título de quienes se reciban.

Mientras, las agrupaciones ligadas al peronismo, la conducción del centro de estudiantes de la FCM entre ellas, difunden un comunicado con una veintena de firmas instando al consejo superior a que designe prepuesto para enfermería y sin denunciar los intentos privatistas de la Coneau, reproduciendo el verso de que el objetivo del organismo es “mejorar la calidad”.

Del lado del radicalismo aseguran que hay un problema de financiamiento, pero, claro, sin señalar que son ellos mismos los que han negado el financiamiento tanto desde la gestión de la universidad como desde la del gobierno provincial.

Mientras en un primer momento las autoridades dijeron que recurrirían al Ministerio de Salud provincial para conseguir los fondos, ahora apuntan a pedirle al Ministerio de Educación de la Nación. Este cambio se debe a la rápida negativa del Ministerio de Salud, desde donde expresaron que no hay un problema de financiamiento (El Sol, 18/5).

Pero mientras se pasan la pelota entre ellos, lo cierto es el presupuesto necesario para la designación de docentes parece lejos de aparecer y nadie apunta contra el gobierno de Alberto Fernández que se ha negado a enviar el presupuesto necesario correspondiente hasta tanto no se renegocie la deuda, priorizando el pago a los acreedores y no la educación pública.

Desde la UJS sostenemos que el presupuesto para enfermería debe ser íntegramente garantizado por la Universidad y no por la provincia, porque de otra manera se afecta el principio de autonomía universitaria y se avanza en un proceso de descentralización. También consideramos que el gobierno nacional debe enviar un presupuesto de emergencia que garantice el funcionamiento de la carrera de enfermería y todos los reclamos estudiantiles y docentes, que hoy se ven gravemente afectados por la crisis nacional. Señalamos que un reordenamiento del presupuesto sin un aumento nacional como plantea el peronismo y sus agrupaciones para no responsabilizar a Fernández, solo implicaría trasladar el ajuste en educación a otras facultades lo cual no podemos permitir.

El crecimiento de la deliberación entre les estudiantes y docentes es un excelente síntoma de que no se dejará pasar un nuevo atropello a la salud y la educación. La unidad docente-estudiantil es la mejor arma que tenemos para enfrentar el vaciamiento y la privatización de la educación.

Se impone la necesidad de una asamblea interclaustro, donde debatamos un plan de acción para defender la licenciatura. Estudiantes y docentes debemos intervenir activamente en el conflicto, para obtener un resultado favorable. No podemos confiar en que los diferentes gobiernos y las autoridades universitarias resolverán la situación, porque ellos son los responsables de décadas de desfinanciamiento.

De cara a la asamblea interclaustro, planteamos:

Presupuesto para la Licenciatura en Enfermería íntegramente a cargo de la Universidad.

Que el gobierno nacional garantice los fondos necesarios. Aumento de todo el Presupuesto Universitario, bajo control docente-estudiantil.

No a los intentos de privatización de la Coneau. Que el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia reconozcan el título de licenciado/a sin necesidad de la acreditación.

Pase a carrera profesional de Enfermería.

No al pago de la deuda externa. Impuesto a las grandes fortunas y destinar esos recursos en Salud y Educación Públicas.

Que la crisis no la paguemos docentes y estudiantes con nuestra posibilidad de estudiar.

Anotate para la asamblea interclaustro en defensa de la Licenciatura en Enfermería