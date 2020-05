Universidad de Buenos Aires: ESI en Filosofía y Letras, una materia pendiente

Organicémonos para que se imparta educación sexual en nuestras carreras.

Les estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires pusimos sobre la mesa en numerosas ocasiones la necesidad de que se enseñe Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra casa de estudios.

Cada una de las nueve carreras de grado de nuestra facultad posibilita el dictado de clases en escuela media -y, en el caso de las licenciaturas, también en niveles terciarios y universitarios. De hecho, el gran grueso de les estudiantes ejerce la docencia, incluso antes de terminar la carrera. Sin embargo el dictado de la ESI sigue siendo una materia pendiente que, con la cuarentena, se cajoneó por completo. No es extraño que la gestión, que no ha resuelto ninguno de los problemas detectados en el marco de la “cursada virtual2, tenga intenciones de sumarse un “problema” más.

¿Qué ha pasado en Filo estos años?

El Consejo Superior de la UBA había enviado una resolución ad referendum a principios de año, donde recomendaba a las instituciones impartir contenido de la ESI. Esta resolución, que tiene numerosos límites, se había comenzado a impulsar en algunas facultades, pero en otras, como Filo, todavía no hubo novedades al respecto. Por su parte, Graciela Morgade, ex decana y recientemente asumida funcionaria del Ministerio de Educación de Fernández, había dictado diplomaturas (por fuera del grado) sobre ESI, con cupos limitados a los que un porcentaje muy bajo de estudiantes de Filo habían podido acceder en años anteriores.

Desde hace un tiempo se iniciaron distintos procesos de “debate” (más que cuestionables) sobre las reformas de los planes de estudio en las distintas carreras, que actualmente están paralizados. En todos los casos, se antepusieron en la agenda las reformas que quieren impulsar las camarillas departamentales que responden al decanato, cuya orientación general es degradar el contenido de grado. Como parte de una lucha contra esta orientación, desde la Unión de Juventudes por el Socialismo -Partido Obrero planteamos desde el primer momento de estos debates la necesidad de que se aplique la ESI.

Para promover esas reformas, uno de los principales argumentos de todas las juntas de carrera fue la necesidad de adecuar las carreras a los lineamientos del Consejo Interuniversitario Nacional y del Consejo Superior de la UBA (en relación al contenido pedagógico y correlatividades en los planes de estudio), sosteniendo que estos venían incumpliéndose desde el 2007. Sin embargo no vemos la misma urgencia por parte de las autoridades (ni de cualquier ministerio u órgano educativo) de cumplir con la ley de Educación Sexual Integral, aprobada apenas un año antes, en 2006. Por otro lado, ¿cómo podemos hablar actualmente de cumplir requerimientos pedagógicos, con una ESI ausente en toda nuestra formación?

Mientras tanto...

Los datos que arrojan organismos oficiales hacen cada día más evidente que la enseñanza de la ESI laica y científica es fundamental. Su dictado ha servido para detectar abusos a menores de edad y prevenir nuevos abusos y casos de femicidios. El Estado debe garantizar la ESI que necesitamos y las herramientas de capacitación para poder desarrollar las tareas de enseñanza y aprendizaje, para terminar con la discriminación y expulsión por orientación sexual y de género.

Sin embargo, los distintos gobiernos han demostrado que no tienen intención de perjudicar sus acuerdos con los sectores clericales, sobre todo durante la cuarentena, donde se vuelven fundamentales para contener a la población. Por eso es que seguimos luchando por la derogación del artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que deja los contenidos a enseñar a criterio de cada institución educativa, pudiendo deducirse lógicamente, que ningún colegio clerical brinde educación sexual a sus alumnes. En sintonía con esto, y como parte de un plan de ajuste, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta intenta cerrar el Postítulo de Educación Sexual del Joaquín V. González en CABA, una de las pocas instituciones en el país que brindan esta formación.

Por eso es necesario que discutamos cómo queremos aprender a dictar la ESI y que dicho contenido sea para formarnos a nosotres como futuros docentes, así como también a quienes ya ejercen. Nuestres docentes deberían estar también capacitades para el dictado de Educación Sexual.

En Filo, además, contamos con antecedentes en casos de violencia institucional por no implementar la Ley de Identidad de Género, así como violencia particular ejercida por docentes y estudiantes. El incumplimiento de esta ley expulsa al reducido número de personas trans que tienen la posibilidad de acceder a la educación superior: muchas veces se ven obligades a abandonarla, ya sea por los contenidos LGTBodiantes en las propias materias o por sufrir violencia por parte de otras personas. La falta de ESI abona a que esta lógica se siga perpetuando. Sumado a esto, les estudiantes no tenemos a quién recurrir para denunciar estos actos, ya que el financiamiento para el Protocolo Institucional contra la Violencia de Género es nulo. Debemos revertir la situación y reclamarles a las autoridades poner a disposición un equipo interdisciplinario que esté a cargo de todas las denuncias y de todas las discusiones que competen a nuestra educación. Para eso, tanto estudiantes como docentes y no docentes deberíamos tener intervención en dichos espacios.

Qué proponemos para Filo

Desde el Plenario de Trabajadoras y la Agrupación LGBTI 1969 de Filo resolvimos impulsar una campaña para que se efectivice el dictado de contenido ESI laica y científica en nuestras carreras de grado. De la misma forma es fundamental que se implemente la Ley de Identidad de Género en la UBA. Para eso impulsaremos un formulario que haremos llegar a las autoridades mediante nuestra representación en Consejo Directivo.

A su vez, llamamos a toda persona que quiera, a sumarse a los talleres de ESI que estaremos brindando desde la Unión de Juventudes por el Socialismo. El objetivo de los mismos es acercarnos un poco más a formarnos en la materia, pero entendiendo que es necesario, por lo que explicitamos anteriormente, que el contenido se imparta en todos los colegios a lo largo y ancho del país, en todos los niveles educativos.

Llamamos a todes a que nos movilicemos el próximo 3J a Plaza de Mayo, con todas las condiciones de resguardo en el marco de la pandemia, para que este reclamo sea escuchado en otro aniversario del #NiUnaMenos.