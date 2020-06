La Nación hace campaña por la virtualización en la UBA

Un relevamiento a todas luces dudoso, para justificar la precarización y el ajuste.

El pasado miércoles 3 de junio, el diario La Nación publicó un artículo en el cual asegura que “el 80% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ve positivo estudiar de manera virtual durante la cuarentena”. Tal afirmación se pretende sustentar sobre un supuesto relevamiento, que en ningún momento el artículo detalla de dónde proviene, quién lo llevó a cabo ni con qué fines. Tan solo se limita a decir que “se hizo sobre 3.500 estudiantes” y arroja una cierta cantidad de cifras que, dada la falta de todas estas precisiones, se hacen totalmente incomprobables. Más aún, en la UBA hay cerca de 300 mil estudiantes matriculados, 85 veces más que los supuestos abordados. Es decir: un relevamiento que invita por todos los flancos a dudar de su veracidad. Y que, de ser verídico, sería por demás insuficiente para presentar de manera tan taxativa el parecer y la situación del estudiantado.

Este artículo no es ingenuo en lo más mínimo. Tiene detrás una intencionalidad clara, que es ejercer presión por la virtualización educativa en la UBA, algo que las autoridades universitarias tratan de desarrollar aprovechando la cuarentena. Basta con decir que está firmado por María Elena Polack, quien fuera reconocida por su ‘labor periodística’ con el premio UBA 2018 por el rector Alberto Barbieri en persona. Se trata claramente de una operación en favor de estos intereses y que tiene al rectorado de la universidad detrás.

Los resultados están a la vista

En los hechos, la realidad del estudiantado de la UBA está totalmente en las antípodas de lo que busca presentar el artículo. Como ya señalamos previamente, esta virtualización improvisada ha demostrado un fracaso rotundo, que se traduce en una creciente deserción estudiantil y un avance en la precarización laboral de la planta docente. En los últimos días esto se ha vuelto a visibilizar cuando el inicio del acompañamiento virtual en el CBC se vio frustrado por la caída del campus idem.

Los sucesos de estos meses han evidenciado los resultados inevitables del sofocamiento presupuestario sistemático, así como la anarquía dentro del régimen universitario para organizar la cursada. Y, a su vez, que el peso de esto se descarga sobre docentes y estudiantes, que han sido lanzados a acoplarse a esta nueva modalidad sin las condiciones más básicas aseguradas. La ausencia de capacitación y la sobreexigencia docente, la brecha que se profundiza entre quienes pueden disponer de los elementos tecnológicos y quienes no, la inmensa demora y el congelamiento de la beca Progresar a miles de estudiantes, así como la condición de regularidad y los exámenes en estos términos de inestabilidad son una muestra clara. Esto no podía ocurrir de otra forma cuando el gobierno y el rectorado, que administra posgrados y negociados paralelos al interior del universidad, no han destinado un sólo centavo a garantizar la virtualidad. En ese mismo sentido, cabe mencionar el enorme agravante de que el presupuesto vigente fue votado a fines de 2018, es decir, un presupuesto megadevaluado. La marcada orientación del gobierno de Alberto Fernández, que ha postergado una actualización presupuestaria para concentrar recursos al servicio del pacto de pago de la deuda externa, ha sido uno de los bastiones fundamentales de este fracaso. Contrariando a lo que Polack, La Nación y el rectorado quieren instalar, la amplia mayoría estudiantil en la UBA padece enormes dificultades para sostener su cursada.

¿En qué términos se daría la virtualización? Es claro, en primer lugar, que sobre la base de un ataque al estatuto y una mayor precarización laboral de los docentes, que ya sufrieron recientemente la eliminación de la cláusula gatillo. En los términos vigentes, la virtualidad ya ha implicado el aumento de las horas extras impagas. Ello al tiempo que destruye la estructura pedagógica de intercambio, transformando a la universidad en un lugar de instrucción y no de elaboración, yendo en contra del espíritu crítico del cual tendrían que estar dotadas las casas de estudio. Finalmente, se abre el paso a un ajuste mayor de presupuesto al reducir el uso de los edificios, y por consiguiente, los despidos y reducciones salariales a trabajadores docentes y no docentes.

Esta experiencia de los últimos meses demostró que la virtualización ha multiplicado exponencialmente la deserción en la UBA, siendo ya miles quienes optaron por abandonar la cursada frente a esta batería de obstáculos. Desde la UJS-Partido Obrero venimos denunciando, desde el inicio del ciclo lectivo, el plan de las autoridades universitarias con esta virtualización, y entendemos que no se puede seguir permitiendo la sangría estudiantil.

Para esto, los estudiantes tenemos que organizar el reclamo y exigir al Estado que disponga de recursos que ayuden a enfrentar la deserción: conectividad y computadoras para docentes y estudiantes que lo requieran, entrega de las becas y aumento del Progresar a $10.000, capacitación virtual gratuita para los docentes, parciales no obligatorios, y regularidad incondicional. Más aún cuando la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), conducida por Nuevo Espacio – Franja Morada, la UES-PJ y demás agrupaciones del rectorado, ha sido cómplice, brillando por su ausencia.

Bajo este programa lanzamos en los CBC la campaña #QueNadieSeQuedeAfuera, así como en cada una de las facultades con sus propias formas. Convocamos entonces más que nunca a la organización independiente de gobierno y autoridades para enfrentar este plan de ataque a la educación.