Deserción en el CBC de la Universidad de Buenos Aires

La dirección de la Fuba, de Nuevo Espacio y la UES, es cómplice.

La cursada virtual en el CBC de la Universidad de Buenos Aires (UBA) inició hace casi dos semanas (con un mes previo de un acompañamiento virtual no obligatorio) y los problemas para estudiantes y docentes no han cesado de multiplicarse.

El colapso de la página del CBC al momento de las asignaciones, la caída del Campus Virtual, la no asignación de comisiones son solo algunos de los problemas que tienen les estudiantes que pueden acceder a una computadora con internet. Al mismo tiempo, hay miles que se quedan por fuera porque la situación económica los ha obligado, porque no tienen computadora personal o porque no tienen ningún tipo de conectividad.

Las mismas autoridades de la UBA, que vienen asfixiando presupuestariamente al CBC, hace años son las responsables de este desastre, ya que mientras los docentes no dan abasto las designaciones de profesores están congeladas. De la misma manera, cientos de estudiantes que se inscribieron a la beca Sarmiento se encuentran sin cobrarla. En resumen, la UBA y las autoridades del CBC no ponen un peso para que la virtualidad funcione para todes.

¿Y la Fuba?

La Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), que durante los últimos 18 años se caracterizó por su independencia política y por organizar al conjunto de los estudiantes por sus reclamos, hoy en día está lejos de cumplir ese rol bajo la conducción de la dupla Nuevo Espacio-UES.

Queda claro, en el contexto de la pandemia, el rol que está jugando esta nueva conducción, ya que mientras les estudiantes quedan por fuera de las cursadas por no tener garantizada las mínimas condiciones para acceder a la virtualización, la Fuba no ha movido un dedo por los reclamos que venimos impulsando, ya sea que la facultad garantice computadoras o acceso al servicio de internet, tanto para estudiantes como para docentes, o garantizar la regularidad incondicional de les estudiantes que no puedan cursar, por el motivo que sea; sino que están “emparchando” el sálvese quien pueda que es la UBA en este contexto.

La Fuba de Nuevo Espacio-UES omite cualquier denuncia tanto a las autoridades, por la falta de respuestas a los reclamos de becas y computadoras, como al gobierno nacional que continúa operando con el presupuesto de miseria del 2019 del macrismo. En cambio, de lo que sí se han encargado es de censurar en los grupos de las materias a les estudiantes que opinan distinto. La nueva Fuba solo ha salido al rescate de las autoridades a la par que organiza “voluntariados”, que no son otra cosa que trabajo gratuito de estudiantes con nulas medidas de seguridad e higiene para quienes participan de los mismos, eximiendo al Estado de la responsabilidad de ser quien garantice personal para el cumplimiento de estas tareas.

Les estudiantes ponemos de pie nuestros reclamos

La UJS, por el contrario, se ha organizado desde el minuto cero, convocando reuniones abiertas, donde han participado estudiantes de todas las sedes, para discutir una campaña. Este es el camino que queremos profundizar e invitamos a todes les estudiantes a sumarse a esta campaña.

Aumento de la beca Progresar a $10.000.

Regularidad incondicional para todes les estudiantes inscriptes. Derecho a promoción directa.

Garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas y la conectividad para la totalidad de estudiantes y docentes. Pago de todas las horas extra que les docentes deban trabajar con la modalidad virtual. Cumplimiento y pago efectivo de la cláusula gatillo. Aumento y asignación inmediata de la beca Sarmiento.