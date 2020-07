Universidad Nacional del Comahue: Preparemos una gran acción de lucha por nuestros reclamos

Luego de la asamblea interclaustro de la Facultad de Humanidades, el pasado jueves 2, en vísperas del paro nacional de la docencia universitaria convocado por CONADUH, les estudiantes y docentes resolvimos marchar a las puertas del rectorado por todos nuestros reclamos.

La asamblea estuvo atravesada por el debate sobre cómo la virtualización forzosa afecta tanto a estudiantes y como docentes, y el fuerte ataque a la educación universitaria que constituye la falta de presupuesto que agudiza más los problemas gobierno tras gobierno, reflejado directamente en la deserción estudiantil y la precarización laboral de les docentes.

En este sentido, la asamblea ha rechazado masivamente la resolución de la decana de la Facultad de Humanidades, que resolvió adoptar políticas expulsivas para les estudiantes y agravando las condiciones de la precarización docente ya que les empuja al dictado de las materias del primer cuatrimestre hasta agosto.

El presupuesto 2020 para las universidades, que debió ser tratado en el Congreso, quedó subordinado a la orientación política del Gobierno nacional, o sea, al pago y la reestructuración de la deuda y el salvataje a los capitalistas como Vicentin.

Culminando el primer cuatrimestre, aun no se han pagado las becas de contraprestación, las becas de ayuda económica y ni siquiera se ha asegurado un plan para garantizar las condiciones materiales de la virtualización como dispositivos, efectiva conexión gratuita y el buen funcionamiento de las plataformas como Pedco y Siu.

En este mismo sentido se ha llevado adelante el ataque a la docencia, porque tampoco se garantizan las condiciones de su conectividad, avanzando la extensión laboral sin pago, el no cumplimiento de la clausula gatillo y ahora, el pago del aguinaldo en cuotas.

Las responsabilidades de las autoridades están a la vista.

Las autoridades no solo han actuado como correa de trasmisión de este ajuste y haciendo oídos sordos a los reclamos de estudiantes y docentes, también han adoptado una política expulsiva para les estudiantes en su derecho a estudiar.

Ejemplo de esto es lo resuelto por la decana de la Facultad de Humanidades que no ha dado respuestas a la regularidad incondicional para todes, que es de suma importancia para que les estudiantes no perdamos el acceso a las becas y a los tramites de las obras sociales. A su vez, rechazamos, que se haya resuelto la condición de libres para quienes no pudieron acceder a las clases virtuales pero que se han inscripto a las materias por Siu.

¿Y la FUC?

Queda claro el rol de la Federación Universitaria conducida por Miles y la Cepa, agrupaciones ligadas al oficialismo, se ha borrado de todas las luchas políticas que denuncian a la responsabilidad de las autoridades.

Comenzada la cuarentena, la federación no movió un solo dedo para impulsar la deliberación democrática entre les estudiantes como tampoco a una representativa de centros que realmente ponga en pie un plan de lucha para defender nuestros reclamos.

Organicemos una gran acción de lucha el miércoles 8 de julio

Desde la UJS, por lo contrario, hemos impulsado la organización de reuniones abiertas y asambleas y acciones presenciales en el rectorado y en las calles. Este es el camino que queremos profundizar llamando todes les estudiantes y docentes a participar de la nueva acción de lucha unitaria el miércoles 8 de julio.

Rechazamos la regimentación de las salidas por el numero de documento impuesta por el gobierno de Omar Gutiérrez.

Sigamos el camino de las luchas en curso de las y los trabajadores de expreso argentino, les docentes, el polo obrero y los trabajadores ceramistas contra el remate de la fabrica y en defensa de sus puestos de trabajo.

Vamos por la regularidad incondicional para todes, pago de becas BAE y de contraprestación, conexión y dispositivos para docentes y estudiantes que lo necesiten, por el pago y el aumento de la beca progresar a 10.000. Por la defensa del salario docente, contra el pago del aguinaldo en cuotas y la precarización laboral.

Por el aumento extraordinario del presupuesto para la universidad, bajo el impuesto progresivo de las grandes rentas y fortunas presentado por el FIT-U, para garantizar las condiciones de estudio y trabajo. No al pago y restauración de la deuda externa, defendamos nuestro derecho a estudiar.