Universidad de Córdoba: sigue la organización estudiantil

Por tercer jueves consecutivo, el 2 de julio se desarrolló la jornada de visibilización en defensa de la educación pública organizada por la Asamblea Interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esta vez la iniciativa constó de una clase pública y del ya tradicional trueque de apuntes en las escalinatas de Patio Olmos, y finalizó con una asamblea donde les presentes delineamos un curso de acción para reforzar la lucha en defensa de la universidad y por la conquista de todas nuestras demandas.

De la actividad participaron estudiantes de distintasfacultades, docentes y trabajadores no docentes. La UJS se hizo presente junto a compañeres del Frente de Docentes en Lucha y no docentes de la agrupación Naranja. La clase pública tuvo la participación de profesores de la Facultad de Ciencias Exactas, quienes hicieron un abordaje exhaustivo de las implicancias del nuevo software de vigilancia Respondus, contratado de manera unilateral por las autoridades de la UNC, al que se rechaza principalmente por no ser libre, ser poco confiable, interferir en la privacidad de les estudiantes y acceder a la información almacenada en las computadoras.

En el desarrollo de la asamblea se pusieron sobre la mesa las distintas problemáticas que atraviesan a la comunidad educativa como consecuencia de años de ajuste y vaciamiento en las universidades públicas, situación que se ha visto agravada con el advenimiento de la pandemia y la forzosa virtualidad. En primer lugar se estableció la necesidad de reforzar la lucha por el inmediato aumento presupuestario, ante la decisión del gobierno nacional de congelar el presupuesto 2019, que ya ha sido pulverizado por la inflación. También se desarrolló la exigencia de la apertura y el incremento de los montos de las becas, así como de la garantía de la conectividad y los medios materiales para que nadie se quede sin cursar. El rechazo a la cibervigilancia y el pacto con la Universidad del Sentido -inaugurada por el Papa- fue contundente.

Les docentes que se hicieron presentes manifestaron la enorme precarización laboral a la que les arrastra la cursada remota. Mientras ponen los insumos de su propio bolsillo para poder dar clases, se ha eliminado la cláusula gatillo y no hay anuncio de la reapertura de paritarias, lo que implica un masazo a su salario.

Al finalizar se votaron una serie de iniciativas. En primer lugar se resolvió apoyar al apagón docente impulsado por la Conadu Histórica (federación docente) como medida de lucha. También se propuso darle continuidad a las jornadas de los jueves, con una acción el próximo 16 y preparar una movilización para el 28 a la sesión del Consejo Superior. Está instancia es un importante reagrupamiento de la comunidad educativa. Frente la inacción de las agrupaciones estudiantiles ligadas al régimen, el camino es la organización independiente de estudiantes y trabajadores. Sigamos reforzando está perspectiva.

Plata para educación, no para el FMI.