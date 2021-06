Charla-debate: el lugar de Psico UBA en la salud mental

Este sábado 3 de julio a las 17 horas, estudiantes, docentes, graduades y concurrentes nos juntaremos a debatir el lugar que tiene y debería tener la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en el campo de la salud mental. La charla contará con la participación de la Lic. Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA; el Lic. Ángel Barraco, asesor de salud mental en la Legislatura porteña y corredactor de la Ley de Salud Mental 448; Abril Viladrich, estudiante de psicología y militante del EPA; y con la Lic. Florencia Delgado, concurrente del Hospital Argerich.

Los impactos y efectos psicológicos, el aislamiento, las más de 500 muertes de Covid por día y un país con un 43% de la población sumida en la pobreza muestran con claridad la importancia de que la salud mental sea esencial en esta pandemia.

Contrario a esta prioridad, y aunque la ley de Salud Mental dispone que el Estado nacional debe destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental, este año se destinó sólo el 0,5% del PBI a salud y el 1,47% de ese presupuesto fue para la salud mental.

Además, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Larreta y Quirós planean cerrar 350 puestos de concurrencias, donde 190 son del área de Salud Mental, una medida que sólo puede ser entendida como un ataque de conjunto a la salud pública y una profundización del ajuste. La asamblea de residentes y concurrentes de CABA se viene organizando contra este atropello, es por eso que tendremos a Florencia Delgado, concurrente del Argerich, como una de las oradoras de la charla, porque queremos debatir qué iniciativas tomamos para tirar abajo el cierre de las concurrencias.

En este contexto de recorte de lo poco que funciona de salud mental, la facultad no dijo ni una sola palabra. ¿Acaso no ven al ajuste como un problema que se vive en salud mental? Lo que sucede es que después de un año y medio de pandemia, la Facultad de Psicología de la UBA, encabezada por el decano Jorge Biglieri, no realizó ninguna iniciativa para colaborar y alojar los impactos del Covid en la vida de la población.

Como parte de la comunidad educativa de Psico no queremos seguir en el silencio. Nuestra facultad no puede ser ajena a estos ataques brutales. Esta charla la organizamos porque nos parece importante debatir sobre qué facultad queremos, si una que esté orientada a responder las necesidades que se imponen o al servicio del lucro privado.

¡Sumate este sábado a las 17 horas y completá el formulario de inscripción!

