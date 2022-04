Elecciones en Ciencia Política: ¿Cómo la seguimos?

Estudiantes de CP de la izquierda.

Habiendo transcurrido previamente las elecciones de los claustros de profesores y graduadxs, se renueva la dirección de Elsa Llenderrozas (UCR-Alternativa Académica) en la carrera de Ciencias Políticas de la UBA.

Ruptura UES-AA

Una de las novedades de esta elección fue la ruptura del bloque entre Alternativa Académica y la UES (PJ). Este bloque presentó listas separadas, lo que le costó la pérdida de uno de sus consejeres. Así, ambas listas se repartieron sus votantes con una distribución de 30,3% para Alternativa Académica (UCR) y un 14,4% para la UES. De esa manera, Alternativa Académica conquistó un consejero por la minoría, retrocediendo uno con respecto al 2019.

El contenido de esta pelea es nuevamente lo que marcó lo esencial en toda la facultad: una riña por cargos en los que ambas agrupaciones no se pusieron de acuerdo con las candidaturas de cara al Consejo Directivo.

Mera-Nosetto-La 15

En este cuadro, Luciano Nosseto se impuso en el claustro estudiantil con el 42,77% en la categoría de consejeres y 42,98% en la categoría de director. Al igual que en 2019, La 15 volvió a hacerse de la mayoría en el claustro estudiantil, conquistando el 42% de los votos. En este caso, le permitió hacerse de 4 consejeres. De esta manera, la composición de la Junta serán 7 consejeres del espacio de Alternativa Académica (3 profesores, 3 graduados y 1 estudiante), 7 de La 15 (1 profesor, 2 graduades y 4 estudiantes) y un representante (del claustro de profesores) de la lista Renovación.

A pesar de su triunfo en el claustro estudiantil, Nosseto fue el primero anunciar el triunfo de Llenderrozas, contando con la misma cantidad de consejeres y con más votos reales que su rival. Está situación, que nos muestra el carácter anti democrático del régimen universitario, es defendido tanto por el bloque de Nosseto como por los radicales, mostrando hasta qué punto tanto uno como otra son la expresión de un mismo régimen.

La oposición en Ciencia Política entre Alternativa Académica y Mera-Arias-Nosseto no es la que nos quieren hacer creer. No olvidemos que el espacio radical de la facultad estuvo en la base de quienes impulsaron la llegada “por arriba” de Carolina Mera desde el Hermano al decanato de la Facultad.

Ahora, como adelanta Nosseto, les consejeres de la Lista 15 votarán “derechito” a Ana Arias como decana (ex directora de la carrera de Trabajo Social), que será la continuadora de la gestión de Mera. De independencia política, cero.

Si algo queda claro es que con la Lista 15, en Ciencia Política y en toda la facultad, es que tenemos consejeres estudiantiles integrades a la interna de las autoridades. Particularmente a favor de la decana que entró a la facultad diciendo que la iba a modernizar y se va en medio de una crisis, recorte presupuestario mediante y un derrumbe en todos los planos.

Tampoco es la primera vez que La 15 tiene una mayoría estudiantil en la carrera. Ni en el pasado, ni ahora, representa los intereses de les estudiantes de la carrera. Más que opositores, vienen cogobernando con les radicales. Así es como acordaron la reforma del plan de estudios en 2016, a cambio de obtener una serie de cátedras y cargos para su bloque. A su vez, tanto uno como otro sector aprobaron el presupuesto de miseria sobre la universidad, sin importarles los efectos que generaría sobre nuestra carrera.

En defensa de Ciencia Política: necesitamos un bloque independiente

La elección de la carrera, al igual que en toda la facultad, expresa el peso que tuvieron los aparatos de los distintos bloques del gobierno y las autoridades.

Desde la izquierda, defendimos la perspectiva de una carrera crítica y plural. Entendemos que para esto es necesario introducir nuevas cátedras y voces, como a su vez una reforma del plan de estudios que nos permita cuestionar el carácter del Estado capitalista, relacionarnos con los intereses de las mayorías populares mediante prácticas y pensar las políticas públicas a partir de una relación directa con les trabajadores, desocupades y el conjunto de las mayorías populares.

Todos estos planteos necesitan ligarse con lo que fue el eje principal de nuestra campaña: el presupuesto. Como explicamos durante estas dos semanas, si nuestra facultad no revierte el ajuste presupuestario que sufre por parte del gobierno nacional y las autoridades, se profundizarán nuestros problemas con respecto a la oferta horaria, la situación edilicia, a la vez que no será posible abrir cátedras paralelas, siendo necesario para esto dar una pelea junto con docentes y no docentes por un aumento presupuestario inmediato.

Este planteo contrasta enormemente con la actual situación de la carrera, orientada a la formación de funcionarios del Estado capitalista, fomentando un carrerismo al interior del mismo.

La reforma del plan de estudios de 2016 terminó por sumar Profesores de AA al frente de las nuevas materias, agrandando su padrón en el claustro profesoral. No solo profundizó la misma orientación que ya tenía la carrera sino que redujo aun más la parte más democrática de la carrera, recortando optativas.

La transformación y defensa de nuestra carrera no vendrá de la mano de las autoridades que la atacan y la quieren convertir en el espacio de formación de los funcionarios del Estado capitalista, sino que será mediante la ligazón de estudiantes y docentes con el conjunto de les trabajadores, desocupades y los procesos políticos vivos de nuestro país y el mundo. Desde la UJS asumimos el desafío de llevar adelante esta tarea y llamamos a todes les estudiantes a participar.