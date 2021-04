Facultad de Veterinaria-UBA: que nadie se quede sin cursar

Producto de la complicada situación epidemiológica, del manejo improvisado de la gestión y la falta de recursos; a tan solo 3 semanas del inicio de clases ya salieron a la luz numerosos problemas en la cursada de todos los años y carreras de la Fvet.

Caótico inicio de cursada

Al comienzo de la inscripción, más de 100 estudiantes fueron asignados a la comisión 99: una comisión fantasma donde envían a quienes se quedaron sin cupos en la comisión que necesitaban. Aún en cursada virtual, donde el espacio y los materiales de trabajo no representan un problema, la gestión se rehúsa a destinar una suma presupuestaria para designar cargos docentes y así abrir nuevas comisiones para que les estudiantes puedan cursar según su disponibilidad horaria (teniendo en cuenta que muches trabajan o tienen niñes a cargo).

Desde la conducción del Centro de Estudiantes presentamos un relevamiento para comunicarnos con las cátedras correspondientes y lograr que les estudiantes puedan ser asignades dentro de un rango horario que les sea posible cursar.

El problema actual, las materias prácticas

Incontables veces les estudiantes solicitamos la información correspondiente a la apertura de las prácticas hospitalarias (presenciales), necesarias para poder avanzar en los ejes 1 y 2 del Ciclo Superior (que sólo se dicta en el primer cuatrimestre). Resulta que desconociendo la insistencia e incertidumbre, las autoridades abrieron las inscripciones sin previo aviso y la cantidad de cupos fue tan limitado que se acabaron en tan solo ¡15 minutos!

Teniendo en cuenta que durante el año pasado las mismas no abrieron a causa de la situación sanitaria que hoy avanza en un fuerte rebrote, muches estudiantes continúan atrasándose en su carrera. Frente a la resolución del rectorado de la UBA que suspende -correctamente- todas las prácticas presenciales a raíz del complicado contexto epidemiológico, hoy no solo quienes están inscriptos, quienes no lograron hacerlo y quienes tienen los finales en prórroga, se encuentran en el problema de verse estancados un año más sin poder avanzar con las materias del Ciclo Superior.

Desde el eVet presentamos tres proyectos al Consejo Directivo que proponen que, frente a esta situación excepcional, estes estudiantes puedan continuar cursando las materias de los ejes 1 y 2 del Ciclo Superior teniendo la opción de rendir el final de las PH de manera virtual, teniendo los finales en prórroga o sin tener las prácticas regulares. Además, retomaremos una fuerte campaña por un reclamo histórico: que el Ciclo Superior se dicte también en el segundo cuatrimestre (como todo el resto de las materias de la carrera), lo cual es una barrera solo porque las autoridades no quieren destinar recursos para nombramiento docente.

En los años intermedios, los finales de materias como histología o patología requieren una parte práctica para rendir el final. Mientras esto no pueda darse en el marco de que representa una exposición de estudiantes y docentes (ya que el avance en la vacunación de docentes universitarios, aún de materias prácticas, es nulo), les estudiantes solicitamos poder cursar y rendir el final de las correlativas a las mismas, teniendo en cuenta que la acumulación de finales también representan gran cantidad de cuatrimestres y años de atraso académico.

El gran problema de les estudiantes: el recorte del presupuesto universitario

Las diferentes problemáticas que atraviesan al estudiantado de Fvet tienen un punto en común: la falta de recursos puestos en la cursada tanto presencial como virtual. Mientras la situación sanitaria se profundiza con el pasar de las semanas, y habiendo experimentado ya un año de virtualidad, las autoridades de la facultad como el rectorado de la UBA no han destinado un solo peso en la garantía de dispositivos, conectividad o material de estudio para evitar la creciente deserción y los numerosos problemas que presenta la cursada periódicamente. El propio decano reconoce que un 10% de les estudiantes se quedaron por fuera de la misma a causa de esto.

Este viernes 23/04 marcharemos desde Palacio Pizzurno al Ministerio de Educación de CABA -pasando por el Rectorado UBA- por este reclamo, contemplando todas las medidas sanitarias (distanciamiento social estricto, uso correcto de barbijo, etc.)

Lo mismo aplica para la oferta y entrega de becas estudiantiles, las cuales resultan sumamente restrictivas y de un monto desactualizado. No queremos ni imaginar en qué condiciones encontraremos la infraestructura de la facultad cuando retornemos.

Las autoridades les importa tan poco el intercambio y la necesidad urgente de resolver los problemas de les estudiantes, que decidieron patear las comisiones del Consejo Directivo una semana más, atrasando las resoluciones de las propuestas de las consejeras estudiantiles hasta pasado el mes de abril. Es inaceptable.

Frente a un nuevo año caótico, les estudiantes debemos organizarnos. Por eso, desde el eVet, la presidencia del Centro de Estudiantes de Veterinaria, convocamos a una asamblea virtual el día jueves 22/04 a las 19hs para plantear nuestros reclamos y discutir cómo concretarlos.