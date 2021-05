Filosofía y Letras UBA: vamos por becas de conectividad y todos nuestros reclamos

El pasado sábado 08/5 las juventudes del Partido Obrero y el Polo Obrero nos reunimos con docentes de toda la Capital Federal en un plenario educativo. Las intervenciones de todes les participantes dieron cuenta de una realidad: el gobierno nacional, así como todos los gobernadores, no garantizan ni la virtualidad ni la presencialidad. Incluso en la CABA carecen de protocolos que garanticen condiciones dignas de cursada, subiendo el número de contagios y dejando, semana a semana, más y más muertes. Sin ir muy lejos, la semana pasada fallecieron tres docentes.

¿ Y por casa… cómo andamos?

Filo es, históricamente, una de las Facultades donde más se siente el ajuste presupuestario en materia de educación. Hace años que las condiciones edilicias son pésimas, llegando a causar accidentes por escaleras rotas, intervención de bomberos por ascensores que fallan y una larga lista de etcéteras. Por otro la Beca Sarmiento -dependiente de la UBA- sufrió un recorte enorme y la Beca Jauretche -financiada con los recursos propios de Filo- que no había sido actualizada desde 2019; gracias a la presión estudiantil y a nuestres representantes en el consejo directivo conquistamos no sólo el aumento del 40%, sino también el compromiso de un nuevo aumento en el segundo cuatrimestre.

Sumado a esto, les docentes universitaries están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo notable; la falta de paritarias y las pobres actualizaciones salariales se sienten cada vez más, ya que en 2020 recibieron un aumento del 7% en todo el año, inconsulto con las gremiales docentes. Ni hablar de les docentes ad honorem de la carrera de Edición ni de les del laboratorio de idiomas, que sufrieron el ajuste de la gestión K de Filosofía y Letras, que cerró cursos arbitrariamente.

Claramente, por esta y otras tantas razones, la gestión de la Facultad se siente cómoda en el marco de la virtualidad: manejan a gusto y piacere el consejo directivo, sesionando sus comisiones cuando les parece y postergando el tratamiento los proyectos de la izquierda en defensa de la cursada. Por supuesto no hay que dejar de lado el apoyo de la representación estudiantil de mayoría de El Colectivo (La Cámpora-La Mella) a esta política, que facilita la tarea; cada sesión que pasa es más evidente el lavado de cara que les hacen a las autoridades, llegando a declarar cosas como “nuestra facultad se caracteriza por dar respuesta a estas problemáticas” refiriéndose a la falta de condiciones en el marco de la virtualización.

El Colectivo gosthea a les estudiantes

Por otro lado, el rol que cumple El Colectivo como conducción del CEFYL en el marco de la virtualidad, ha pasado de nulo a volverse directamente una oficina más de la gestión. Frente a las múltiples problemáticas que se presentaron -y siguen apareciendo-, paralizan cualquier tipo de iniciativa. Ni siquiera cumplen el rol básico de dar respuesta a problemas respecto de la toma de parciales virtuales. Se limitan a operar corporativamente en el Consejo Directivo, donde, por ejemplo, votaron un reglamento de cursada regresivo junto a las autoridades, frente al que presentamos les estudiantes deliberado en asambleas autoconvocadas.

Ninguna iniciativa progresiva nació de elles; presentan como victorias cosas como la “conquista” de la promocionalidad de materias y fechas de finales, que en realidad son derechos elementales que teníamos les estudiantes previo a la pandemia y que fueron recuperados por la organización estudiantil independiente. Por si todo esto fuera poco, cuando desde la representación de la izquierda presentamos un proyecto para evaluar una partida presupuestaria que se destine a la creación de la nueva carrera de Psicopedagogía, se negaron a tratarlo junto a las autoridades, sin dar explicaciones, evadiendo con chicanas estériles.

¿Qué conclusión nos dejó el plenario educativo de la UJS y la JPO?

Desde la UJS-PO de Filo hemos estado dando pelea contra el ajuste en la educación desde hace décadas. La virtualidad y la pandemia no representan un impedimento: eso es porque tenemos un horizonte claro. Entendemos que nuestra lucha como estudiantes universitaries está ligada a la lucha de todes les estudiantes de todos los niveles de la educación, así como de les docentes, que son compañeres en esta lucha contra las autoridades y los distintos gobiernos. Por eso hemos impulsado las distintas movilizaciones de la juventud piquetera por su derecho a estudiar, a pesar del rechazo tanto del kichnerismo como del resto de la izquierda.

De la misma forma entendemos que existen estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras que no cuentan con las condiciones para sostener una cursada virtual; desde los dispositivos electrónicos como computadoras, hasta el wifi o los datos para poder mantenerse conectade durante un examen sincrónico. La gestión de la Facultad, en la pasada sesión de Hacienda declara haber invertido casi 7.000.000 de pesos en recursos para virtualidad durante el 2020, entre los cuales dice haber entregado una serie de notebooks a estudiantes a través de un programa llamado D.A.L.E.. Deberán rendir cuentas de esto en otros espacios de debate, como el Consejo Directivo, porque sigue habiendo cientes de estudiantes que todavía no tienen recursos dignos de conectividad.

Por eso planteamos para Filo un programa de becas de conectividad para todes les estudiantes que lo requieran, que consista en wifi y dispositivos. Lucharemos para que se garantice, como se comprometió la gestión a hacerlo, la segunda tanda de aumento de Beca Jauretche en el segundo cuatrimestre. Todo el apoyo a la lucha de la AGD-UBA, que ingresa en una nueva pelea por condiciones de trabajo y aumento salarial. Todo el apoyo a les docentes secundaries y primaries, que luchan contra el gobierno de Larreta que les empuja a la presencialidad sin condiciones. Todo el apoyo a las juventudes piqueteras, que emergen de los barrios a luchar contra los distintos gobiernos que les someten a una vida privada de salud, educación y vivienda digna. Por un plan de vacunación masivo a toda la población y la liberación de las patentes, bajo control de les trabajadores de salud.