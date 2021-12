Fulp: el kirchnerismo renueva su conducción en un congreso sin quórum y al servicio del ajuste

La participación estudiantil fue la más baja de la historia y no se presentaron las listas de la izquierda, la Franja Morada y la JUP.

El frente encabezado por una copresidencia entre La Mella y La Cámpora asumirá como la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata, luego de un congreso bochornoso por sus irregularidades, ya que fue convocado fuera de los plazos establecidos en el estatuto, sin instancias previas de debate en las facultades y con delegados de mandatos vencidos correspondientes a las últimas elecciones realizadas en 2019.

Se impone el frente kirchnerista para subordinar a la FULP al ajuste

Para coronar esto, la votación de la conducción se realizó sin el quórum necesario, con la presentación solitaria de la lista del peronismo. Esto luego del papelón de Franja Morada en el congreso, que no presentó lista propia e intentó votar con sus delegados la lista 1 del Frente de Estudiantes de Izquierda “Facundo Castro y Tehuel de la Torre”, que presentamos desde la UJS-PO junto a la Juventud del PTS, Agite, Inti e Izquierda Socialista. Esto último forzó a que retiremos la lista, ya que desde la izquierda defendemos la representación política conquistada bajo un programa que apoyan lxs estudiantes, y no aceptamos votos circunstanciales de quienes están en las antípodas de nuestra política, siendo responsables del ajuste e integrantes del macrismo como la Franja Morada. Llevaron a cabo una maniobra desesperada y de impotencia para perjudicar a los K, ya que con sus votos no llegaban a una secretaría ejecutiva.

A pesar de esta situación, el acuerdo y la presentación de un frente de la izquierda y agrupaciones independientes es un paso adelante para poner en pie una alternativa independiente de las autoridades y los gobiernos, que clarifica la verdadera grieta en la universidad: de un lado las agrupaciones del Frente de Todos y de la Franja Morada, que van a apoyar el pacto con el Fondo Monetario que va a hundir al país con un ajuste brutal, y que también va a atacar a la educación pública como expresa el recorte al presupuesto universitario. Y del otro lado, el campo de la izquierda y las agrupaciones independientes, que vamos a enfrentar el ajuste en las calles y dentro de la universidad.

En el contexto de un congreso vaciado, la orientación de apoyo al ajuste del gobierno quiso ser disimulada por las corrientes estudiantiles del Frente de Todos, que escondieron su política en los debates, incluso llegando al punto de votar en las comisiones la resolución (que se preparan para desconocer) de participar de la convocatoria del próximo sábado 11 contra el acuerdo con el FMI que convocan la izquierda, organizaciones sociales, piqueteras, ambientales, sindicatos combativos y comisiones internas. Esto expresó una cuestión fundamental: el apoyo al FMI no es gratis en la universidad.

Esta situación, sumado a la ausencia de votación de acciones por los reclamos más elementales como el boleto o el comedor, exponen la razón política de la convocatoria al congreso, donde el único objetivo de La Mella y La Cámpora fue llegar a una instancia exprés para ampliar su frente de conducción y seguir convalidando las políticas del gobierno y el rectorado, que llevaron a una deserción récord durante la virtualidad por la falta total de condiciones debido al brutal recorte presupuestario. Esto explica por qué a pesar de que en las comisiones quienes llamaron a “combatir a la derecha en la universidad” ya cierran filas con la Franja Morada para apoyar la candidatura del derechista López Armengol como presidente de la casa de estudios, que intentará avanzar con una orientación privatista y ajustadora en la UNLP.

Con la puesta en pie de la lista de la izquierda, nos trazamos el objetivo de impulsar la organización y movilización de lxs estudiantes de la UNLP, desde un campo independiente a las autoridades, el gobierno y el FMI. Para poder dar una pelea por todos nuestros reclamos y defender la educación pública.

Read more