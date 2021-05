La Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA reivindica a un dictador

El día de ayer, lunes 24 de mayo, se cumplieron 64 años de la creación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires. Por las redes oficiales de la Facultad, las autoridades reivindicaron el rol del “entonces presidente provisional Pedro Eugenio Aramburu”, dictador argentino que asumió a través de un golpe de estado en 1955.

No es la primera vez que la Decana Arranz y la gestión de FFyB reconocen al genocida Aramburu. En el hall de la Facultad figura una placa de reconocimiento, donde nuevamente tampoco se cuestiona su llegada al poder.

Tampoco es la primera vez que la UBA “reconoce” al dictador y asesino Aramburu. En la página oficial del archivo gráfico de la UBA figura un reconocimiento: “Acto de celebración de la restitución de la autonomía a la UBA. De izquierda a derecha: Dr. Nerio Rojas (Decano Facultad de Medicina), Gral. Pedro Eugenio Aramburu (Presidente provisional de la Rep. Argentina), Dr. Alejandro Ceballos (Rector UBA), contraalmirante Isaac Rojas (vicepresidente provisional de la Nación), Dr. Carlos Adrogué (Ministro de Educación y Justicia). La denominada «Revolución Libertadora» restableció la autonomía universitaria que permitió el proceso de normalización y organización de los claustros universitarios”.

De hecho, la Universidad de Buenos Aires tiene larga data de reconocer a miembros de las distintas dictaduras que atravesaron nuestro país. En 2006 las autoridades de la UBA buscaron nombrar a Atilio Alterini, decano de la Facultad de Derecho en ese momento y exfuncionario de la dictadura de Galtieri en 1981 y 82, como rector de toda la universidad. Victoriosamente, el movimiento estudiantil logró frenar tal repulsión.

Por eso, lo de Aramburu en FFyB no es un caso aislado. Para colmo, las autoridades no solo publicaron esto en todas las redes sociales oficiales de la Facultad, sino que bloquearon los comentarios para que ningunx estudiante o docente pueda manifestar su desprecio. Sin embargo, estallaron los repudios por Twitter, Instagram y grupos de la Facultad, y a la gestión de FFyB no le quedó otra alternativa que borrar la publicación de las redes oficiales.

Las cosas por su nombre: Aramburu fue un dictador

En 1955, un sector de las Fuerzas Armadas llevó adelante un golpe de Estado para derrocar al entonces presidente Perón. Dicho proceso fue bautizado como «Revolución Libertadora». Sin embargo, no tuvo nada de «revolución» ni de «libertadora». «La fusiladora», como sería luego llamada, abrió un proceso dictatorial en Argentina, donde las FF.AA. desataron todo su aparato para reprimir, torturar y asesinar trabajadores y estudiantes.

Pedro Aramburu tomó el cargo de presidente entre 1955 y 1958, completamente de facto. Llamarlo presidente previsional es un lavado de cara a un dictador asesino y ajustador.

Desde la agrupación estudiantil Antídoto (UJS + independientes), la presidencia del CEFyB, y la mayoría estudiantil en el Consejo Directivo repudiamos enérgicamente este reconocimiento. Un día donde se tendría que haber celebrado la creación de la Facultad, se terminó reivindicando a un dictador bajo el nombre de “presidente provisional” cuando en realidad fue un genocida. Llamar de esa manera al gobierno de facto de Aramburu es querer embellecer otro golpe de estado de la etapa más sangrienta y dolorosa que sufrió la Argentina.