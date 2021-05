La UJS lucha por consejeres independientes en Movimiento, Visuales, Audiovisuales y Crítica de Artes

La presentación de listas para las elecciones de Consejos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) estuvieron atravesadas por las estafas y maniobras de la gestión universitaria. Comenzando por la impostura de la fecha y el formato mixto, y procediendo directamente con maniobras fraudulentas y proscriptivas como pedir avales de puño y letra. El carácter escandaloso de la elección nos privó de presentar listas en Dramáticas y especialmente en Música, donde la gestión maniobró desde el vamos quitando a nuestros compañeros del padrón. Lo que es significativo es el retroceso de las agrupaciones afines a las autoridades, en particular la disolución de Nuevo Encuentro, que no se presentó ni en Crítica de Artes (donde son conducción del centro), ni Movimiento, ni Audiovisuales. Tampoco se presentó La Mella en Visuales.

Frente a esta situación desde el primer momento nuestra política fue la del frente único para derrotar a las agrupaciones de la gestión. Lo logramos en Visuales, donde el grupo de Altamira aceptó la conformación del frente a 72 hrs del cierre de listas en una proporción semiparitaria, frente a la lista Proyecta Visuales agrupación amiga de las autoridades. En Audiovisuales vamos con el MÁS, garantizando la única lista independiente de la elección contra la lista de las autoridades. En Crítica nuestra lista se enfrenta al FEL, lo único que le quedó a la gestión después de la disolución de NE.

Con las agrupación independientes que presentan cierta ambigüedad hacia la gestión y el gobierno, como La Santoro en Dramáticas no pudimos conformar frentes. Tampoco en Audiovisuales donde la Raymundo no se presentó, ni con nosotres ni soles.

En Folklore solo se presento la agrupación de la gestión. Chequilombo no se presentó por rechazar la elección, sin embargo sabemos que esto garantiza que la banca la ocupe la propia gestión universitaria. A elles y a todas las listas independientes les proponemos realizar la impugnación de la elección, ir al rectorado y movilizar junto a los Centros de Estudiantes para que no se realicen ahora ni en estas condiciones.

En este contexto la UJS llevó adelante una lucha política muy grande, logrando defender listas independientes en los departamentos de Movimiento, Visuales, Audiovisuales y Crítica de Artes, a pesar de las maniobras de las autoridades.

Es el resultado de una política hacia la Universidad que defendió las carreras y las condiciones de cursada pero también se sumó a las luchas más generales, como la antirrepresiva movilizando el 24 de Marzo, la lucha por la tierra y la vivienda en Guernica o la defensa del ambiente contra la megaminería y el extractivismo. El Consejo Superior fue un espacio destacado donde le sacamos la careta a las autoridades, denunciando y haciendo campañas contra el recorte presupuestario, la virtualización forzada y la ola privatizadora de posgrados y maestrías.

Si bien la UJS encara estas elecciones fortalecida y con ventaja frente a la gestión, mantendremos nuestro pedido de impugnación de las elecciones y haremos una fuerte campaña contra estas elecciones truchas y proscriptivas. Este viernes 7 de abril Impulsaremos la Asamblea Interdepartamental de la UNA para votar un plan de acción, no solo para rechazar la elección, sino para discutir cómo ponemos a la UNA en pie de lucha contra el ajuste que ataca a la universidad, la educación pública y artística, y al sector Cultural en su conjunto.